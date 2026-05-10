למרות שחלפו כחודשיים חלפו מאז היבחרו של מוג'תבא חמינאי לתפקיד המנהיג העליון של איראן - הוא טרם נכח באירוע פומבי כלשהו, כך שאיש אינו יודע בוודאות האם הוא נפצע בתקיפה בה חוסל אביו, בתחילת מבצע "שאגת הארי".

מאז אותו היום, פורסמו דיווחים רבים, הכוללים מספר גרסאות על מצבו של חמינאי. הטלגרף הבריטי דיווח היום (ראשון) כי הוא סובל מ"שריטה קטנה" מאחורי האוזן. הפרסום המדובר סותר דיווחים קודמים, לפיהם הוא ספג פציעות קשות מאוד, ונאלץ לעבור מספר ניתוחים - בהם ניתוח בפניו, ששינו אותן לחלוטין.

העיתון ציטט הודעה פומבית של הממשל האיראני, בה נטען כי לצד השריטה המדוברת - הוא נמצא ב"בריאות מלאה", זאת לאחר שסבל מפציעות בפיקת הברך ובגבו במהלך התקיפה שביצעו ישראל וארצות הברית בפברואר האחרון, בה חוסל אביו. זוהי הפעם הראשונה בה הממשל מתייחס בצורה פומבית ומפורשת לפציעות של חמינאי.

כזכור, מאז התקיפה נרשמו דיווחים רבים וסותרים אודות מצבו של חמינאי. בין היתר, נטען כי פניו הושחתו, הוא ספג פציעה קשה בעינו והוא ממתין לרגל תותבת. במקביל, גורמים ישראלים ואמריקנים אמרו מספר פעמים בשיחה עם i24NEWS כי "מוג'תבא חמינאי אינו מתפקד כמנהיג העליון באיראן ואינו שולט באיראן".

במקביל לטענות הללו, דווח במספר כלי תקשורת, בהם ניו יורק טיימס, כי מוג'תבא "נותר חד ומעורב בניהול המדינה, המתנהלת כמו דירקטוריון יחד עם מפקדי משמרות המהפכה".

עם זאת, למרות טענות אלה, חמינאי לא נראה בציבור ולא פרסם כל הקלטה קולית מאז נכנס לתפקיד המנהיג העליון לאחר שאביו חוסל בתחילת המלחמה. הטלוויזיה הממלכתית האיראנית הקריאה מספר מסרים כתובים שיוחסו לו, אך עד כה לא הוצגה הוכחה חזותית לכך שהוא מתפקד בפועל.