יש תפיסה בקרב חלק מהגורמים הישראלים והאמריקנים לפיה מוג'תבא חמינאי אינו מתפקד כמנהיג העליון באיראן ואינו שולט באיראן, כך אמרו הערב (חמישי) שני מקורות הבקיאים בפרטים ל-i24NEWS.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אחד המקורות ציין עוד כי בפועל, מי ששולטים כיום באיראן הם משמרות המהפכה האסלאמית ואחמד וחידי, מפקד הארגון, שמונה לתפקיד לאחר חיסולו של מוחמד פקפור בתחילת מבצע "שאגת הארי".

"חברי משמרות המהפכה, ובמיוחד וחידי, אינם דמויות שמוכנות לעשות ויתורים או להיתפס כמי שמוותרות, אמר המומחה לענייני איראן נתי טוביאן ל-i24NEWS, "שבוע לאחר חתימת הסכם הגרעין עם ממשל אובמה, משמרות המהפכה הציגו הפגנת כוח ושיגרו טילים בליסטיים במהלך תרגיל, ועליהם נכתב בעברית כי יש למחוק את ישראל מעל פני האדמה".

בניגוד לעבר, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ חדל לאחרונה מלהתייחס למוג'תבא חמינאי. ביום חמישי, בראיון לערוץ האמריקBי MS NOW, אמר טראמפ: "לאיראן אין מושג מי המנהיג שלה. הם מבולבלים לחלוטין".

הוא הוסיף: "חיסלנו למעשה שלוש שכבות של הנהגה - וכל מי שהיה אפילו קרוב להנהגה - כך שקשה להם להבין מי לעזאזל יכול לדבר בשם המדינה. הם פשוט לא יודעים".

עמדה זו סותרת את התזה הרווחת שלפיה, למרות פציעות קשות ברגליו ובפניו, מוג'תבא חמינאי נותר מתפקד וממשיך לקבל החלטות, כולל בנוגע למשא ומתן עם ארצות הברית. הניו יורק טיימס דיווח, תוך ציטוט מקורות איראניים, כי מוג'תבא "נותר חד ומעורב בניהול המדינה, המתנהלת כמו דירקטוריון יחד עם מפקדי משמרות המהפכה".

עם זאת, למרות טענות אלה, חמינאי לא נראה בציבור ולא פרסם כל הקלטה קולית מאז נכנס לתפקיד המנהיג העליון לאחר שאביו חוסל בתחילת המלחמה. הטלוויזיה הממלכתית האיראנית הקריאה מספר מסרים כתובים שיוחסו לו, אך עד כה לא הוצגה הוכחה חזותית לכך שהוא מתפקד בפועל.

i24NEWS

בימים האחרונים נעשה ניסיון לארגן פגישה נוספת בין סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס לבין יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, במטרה להגיע להסכם בין שתי המדינות. עם זאת, לפי שני מקורות ששוחחו עם i24NEWS, בשל מחלוקות בתוך ההנהגה הבכירה באיראן, טהרן סירבה להשתתף בשיחות, בטענה שכל עוד מצור ימי נמשך, גורמים איראניים לא ייטלו בהן חלק.

הנשיא טראמפ כתב מוקדם יותר ב-Truth Social כי "אם יש שני מחנות באיראן - אחד שרוצה הסכם ואחד שלא - בואו נהרוג את אלה שלא רוצים הסכם".

לפי מידע שהגיע לערוץ האופוזיציה Iran International, בזמן שצוות המו"מ האיראני - בהובלת קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י התכונן לצאת לפקיסטן, התקבלה הודעה ממעגל המקורב ללשכתו של מוג'תבא חמינאי, האוסרת עליהם לדון בנושאי הגרעין.

בתגובה, לפי הדיווח, עראקצ'י הדגיש כי בהתאם להנחיות ההנהגה, אין טעם למעשה להשתתף במשא ומתן, וכי מצב זה מהווה "גזר דין מוות" לשיחות - על כל המשתמע מכך.

"משמרות המהפכה, במיוחד בקרב הגנרלים המנהלים את הקונגלומרטים הכלכליים העצומים הללו, אינם יכולים להרשות לעצמם לעשות ויתורים," אמר טוביאן ל-i24NEWS, "ברגע שיעשו זאת, הם יאבדו את התמיכה הציבורית".

הוא הוסיף: "לא יו"ר הפרלמנט ולא הנשיא מקבלים החלטות אמיתיות. אומרים שהדבר המקסימלי שהנשיא, פזשקיאן, יכול להחליט הוא צבע משאיות האשפה שאוספות את הזבל. הנשיא הוא כלום - ממש כלום".

טוביאן סיכם כי "הסבירות שמישהו מחוץ למשמרות המהפכה מקבל כיום החלטות באיראן, במיוחד בנוגע למשא ומתן עם ארצות הברית, היא אפסית עד לא קיימת".