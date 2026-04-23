ה"ניו יורק טיימס" סיפק היום (חמישי) פרטים חדשים על מצבו של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי. לפי הדיווח בעיתון, הבכיר שנפצע בתקיפה ישראלית נותח שלוש פעמים וממתין לקבלת רגל תותבת.

בעיתון דווח, מפי ארבעה בכירים איראנים המעורים במצבו הבריאותי, כי הוא מעורב בקבלת החלטות במדינה. בנוסף, הוא זכה לטיפול אישי משר הבריאות האיראני והנשיא מסעוד פזשכיאן. מפקדים במשמרות המהפכה ובכירים בממשלה לא מבקרים את חמינאי - מחשש שישראל תאתר אותם ותהרוג אותו.

בנוסף, סובל מוג'תבא מפגיעה ביד - בה עבר ניתוח. "הוא חוזר אט אט לתפקודו", דווח ב"ניו יורק טיימס". המנהיג העליון של איראן נכווה בצורה קשה בפניו ובשפתי, מה שמקשה עליו לדבר. לפי הגורמים האיראניים, הוא יזדקק לניתוח פלסטי.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לאחרונה כי חמינאי סובל מפציעות קשות, שהביאו לכך שפניו הושחתו בתקיפה על מתחם המנהיג העליון בלב טהרן. לפי הדיווח, הוא סובל בנוסף מפגיעה משמעותית בלפחות רגל אחת.