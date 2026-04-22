דיווחים בעזה: 5 הרוגים בתקיפה ישראלית בצפון הרצועה

לפי הפלסטינים, בתקיפה על מחסום בח'אן יונס נהרג אדם נוסף • צה"ל: מחבל מכוח רדואן נכנע לכוחות בדרום לבנון ונעצר • דוברת הבית הלבן: "אנחנו חונקים לחלוטין את הכלכלה האיראנית דרך המצור" • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
 ■ 
תקיפה ישראלית ברצועת עזה, ארכיון

בתקשורת הפלסטינית דווח הלילה (חמישי) כי חמישה בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בעיירה בית לאהיא שבצפון הרצועה, עוד דווח על הרוג בתקיפת כלי טיס על מחסום ביטחוני בח'אן יונס. דוברת הבית הלבן: "אנחנו חונקים לחלוטין את הכלכלה האיראנית דרך המצור".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

Video poster
שידור ישיר
i24NEWS - שידור ישירשידור ישיר

צה"ל: במהלך פעילות בדרום לבנון, נעצר אתמול מחבל המשתייך לכוח רדואן. המחבל, שזוהה כשהוא מתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי, נכנע ונעצר בעקבות פעילות נרחבת של הכוחות להשמדת תשתיות טרור במרחב. הוא הועבר להמשך חקירה ביחידה 504

Video poster
תיעוד: מחבל מכוח רדואן נכנע לכוחות צה"ל בדרום לבנון ונעצר

צה"ל: בשני אירועים שונים חוסלו אמש שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון ובדרום הרצועה, לאחר שהתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי

דיווחים פלסטיניים: חמישה הרוגים בתקיפה ישראלית שאירעה הלילה בבית לאהיא שבצפון הרצועה (איילי כהן)

דיווחים בעזה: הרוג ושני פצועים בתקיפה ישראלית על מחסום ביטחוני בח'אן יונס שבדרום הרצועה (איילי כהן)

דוברת הבית הלבן: "אנחנו חונקים לחלוטין את הכלכלה האיראנית דרך המצור, הם מאבדים 500 מיליון דולר ליום"

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות