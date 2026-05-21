ארצות הברית מאיימת לבטל את הוויזות של המשלחת הפלסטינית לאו"ם אם השגריר הפלסטיני באו"ם לא יסיר את מועמדותו לסגן נשיא העצרת הכללית, כך דווח אמש (רביעי) ב-NPR.

לפי הדיווח, מסמך של מחלקת המדינה האמריקנית שפורסם בשלישי האחרון מורה לדיפלומטים אמריקנים בירושלים ללחוץ על פקידים פלסטינים להסיר את המועמדות של שגריר הרשות הפלסטינית באו"ם לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית כדי להימנע מהשלכות אפשריות - כולל ביטול האשרות של חברי המשלחת הפלסטינית לאו"ם.

המברק האמריקני, שסומן כרגיש אך לא מסווג, קובע כי לשגריר הפלסטיני ריאד מנסור "יש היסטוריה של האשמת ישראל ברצח עם", וכי מועמדותו "מלבה מתח" וחותרת תחת תוכנית השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה.

כזכור, בשנה שעברה החליטה ארצות הברית בצעד חריג לשלול את הוויזות של הבכירים הפלסטינים, בהם גם יושב ראש הרשות אבו מאזן, לקראת העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. ארצות הברית אפשרה למשלחת הפלסטינית הקבועה באו"ם להשתתף בעצרת, אך מדובר במשלחת של נציגים פלסטינים בדרג נמוך, ולא בבכירי הרשות.