בהלה בשחקים: אחרי תקרית החלון בריינאייר - איך המומחים מסבירים?

ימים ספורים מאז פורסם התיעוד המבעית מטיסת ריינאייר מסלוניקי לגרמניה, שבו נראה חלון המטוס כשהוא שבור באמצע הטיסה, השאלות הקשות סביב התקרית הדרמטית נותרות פתוחות.

התמונות של הנוסע בן ה-61 שכמעט ונשאב החוצה, בזמן שנוסעים ואשתו נאבקים להחזיקו בתוך תא הנוסעים, הציפו מחדש את שאלת בטיחות הטיסה וגרמו לרבים לתהות עד כמה המושב הסמוך לחלון אכן בטוח. נסיבות האירוע, שהסתיים בנחיתת חירום ובפינוי רפואי, עדיין נבדקות, אך בענף התעופה ממהרים להרגיע ומדגישים כי מערכות הגיבוי והנהלים הוכיחו את עצמם גם ברגעי הקיצון.

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פרשן התעופה אהרון לפידות הסביר את השלבים שהובילו לכשל ומסר כי "המנוע של המטוס קצת התפרק באוויר ורסיס מההתפרקות הזאת פגע בחלון וניפץ את החלון הזה". לפידות מבקש להרגיע את החששות הגוברים של הנוסעים והוסיף כי "מטוסים הם אמצעי התחבורה הבטוח ביותר בעולם למעט מעליות. הסיכוי להיפגע בדרך לשדה התעופה גדול פי 100 מהסיכוי להיות מעורב באיזושהי תאונה אווירית". לדבריו, אירועים מסוג זה הם נדירים במיוחד ומתרחשים בסדר גודל של אחת לחמש-שש שנים בלבד, כאשר במקרה הנוכחי חגורת הבטיחות היא זו שהצילה את חיי הנוסע.