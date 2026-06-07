פרסום ראשון: כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין, פרסם הערב (ראשון) במהדורה המרכזית כי מדינות ה-E3 (בריטניה, צרפת וגרמניה) מתנגדות להצעה האמריקנית שתועבר לסבא"א (הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית) בנוגע לאמירה מפורשת לפיה אי-עמידה של איראן בהתחייבויותיה על הגרעין תוביל לסנקציות.

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למעשה, מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) תדון מחר בסוגיית הגרעין האיראני. על שולחן הדיונים הונחה הצעת החלטה אמריקנית שהופצה למדינות החברות במועצת הנגידים. טיוטת ההחלטה דורשת מאיראן לעמוד בהתחייבויותיה בכל הקשור לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (NPT), וכן לספק "מידע מדויק" על אתרי הגרעין שהופצצו ועל מאגרי האורניום המועשר שברשותה.

על פי נוסח הטיוטה, איראן מחויבת לספק לסבא"א מידע מדויק בנוגע לרישום ולמעקב אחר חומרים ומתקנים גרעיניים הנתונים לפיקוח בשטחה, וכן להעניק לסוכנות ללא דיחוי את כל הגישה הנדרשת לה כדי לאמת מידע זה.

הסעיף האמריקני - וההתנגדות האירופית

שני גורמים המעורים בפרטים סיפרו ל-i24NEWS כי האמריקנים רצו לכלול בטיוטה אמירה מפורשת לפיה אי-עמידה של איראן בהתחייבויותיה תוביל להעברת הסוגיה למועצת הביטחון של האו"ם - צעד שעשוי להוביל לסנקציות ומהלכים נוספים נגדה. עם זאת, סעיף זה לא נכלל בסופו של דבר בנוסח המסתמן, וזאת בשל התנגדותן של מדינות ה-E3 (בריטניה, צרפת וגרמניה) - המדינות האירופיות החתומות על הסכם הגרעין.

שני הגורמים הבהירו כי "אין למדינות אירופה התנגדות עקרונית לרעיון של העברת הנושא למועצת הביטחון של האו"ם, אלא שהן סבורות כי בעת הנוכחית 'זהו לא הזמן המתאים'".