אהבה על תנאי? גל איומי העזיבה של מתנגדי הממשלה והביקורת מהחזית

תופעת האיומים בעזיבת הארץ בקרב מתנגדי הממשלה תופסת תאוצה בחודשים האחרונים, כאשר חלקם בוחרים לצאת מישראל ולהכריז על כך בפומבי. בין השמות הבולטים שצוינו בהקשר זה נמצאת פאולה רוזנברג, ואליה הצטרפה השבוע גם יוצאת הריאליטי מאור ברוכמן.

המגמה הזו מעלה שאלות לגבי המניעים של אותם "מאיימים", האנשים שבוחרים להצהיר בקול רם על הקושי שלהם להישאר בישראל על רקע המצב הפוליטי והחברתי.

הבדיקה סביב התופעה מנסה להבין על מי בדיוק אותם עוזבים מאיימים, ולאן הם מתכננים לברוח. במוקד הדיון עומדת השאלה היכן בעולם ימצאו אותם אנשים מקום שבו יזכו למעמד פריבילגי כפי שהיה להם בישראל, ומה עומד מאחורי אותה "אהבה על תנאי" למדינה - כזו התלויה בזהות השלטון או במצב הפוליטי. הניסיון לצלול לעומק התופעה חושף את הפערים בין המצהירים על עזיבה לבין אלו שחשים כי מדובר בנטישה בשעת מבחן.