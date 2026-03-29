הקואליציה צפויה לאשר הלילה (בין ראשון לשני) את תקציב המדינה לשנת 2026. העברת התקציב לא הייתה משימה קלה בכלל עבור סיעות הקואליציה, על רקע האיומים של המפלגות החרדיות להפיל את התקציב לאור ההתנגדות לחוק הגיוס, שנגנז לעת עתה.

כך, בצירוף תקציבי המלחמה, יהיה מדובר בתקציב התשיעי שמעבירה הכנסת הנוכחית. התקציב לשנת 2026 יעמוד על 699 מיליארד שקלים, מתוכם 143 מיליארד הוקצו לתקציב ההביטחון, לאור ההגדלות שאושרו לאחרונה בעקבות המערכה באיראן. חמישה מיליארד שקלים נוספים הוקצו לכספים קואליציוניים, כשרבים מהם מיועדים לחינוך החרדי - לזעמן של מפלגות האופוזיציה.

העברת התקציב הלילה הינה בעלת משמעות פוליטית גדולה - הקואליציה הצליחה להימנע מהקדמת הבחירות, ונתניהו כעת יוכל לקיים את הבחירות בסוף חודש אוקטובר, כפי שנקבע מלכתחילה. בכך ישלימו הכנסת הנוכחית והממשלה קדנציה מלאה של ארבע שנים, למרות המחאות הנרחבות, ולמרות טבח ה-7 באוקטובר.