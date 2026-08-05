פרסום ראשון: בריטניה פתחה בחקירה נגד תורמים לישיבות חרדיות מעבר לקו הירוק | ארי קלמן
ממשלת בריטניה הודיעה על פתיחת חקירה נגד תורמים בריטים, אשר העבירו כספים לישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק • ההחלטה התקבלה ברקע ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית והאיסור על סיוע לפעילות בהתנחלויות
ממשלת בריטניה הודיעה על פתיחת חקירה נגד תורמים אזרחי המדינה, אשר העבירו כספים למספר ישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו ארי קלמן.
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ההחלטה התקבלה ברקע ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית ולמדיניות האוסרת על סיוע לפעילות בהתנחלויות. מספר תורמים בריטים כבר קיבלו הודעות רשמיות על פתיחת החקירה נגדם.
בעקבות ההתפתחות, פנו היום באיגוד הישיבות והסמינרים לבני חו"ל בדחיפות לשרים גדעון סער, יואב קיש ועמיחי שיקלי, בדרישה להתערבות ממשלתית מיידית. באיגוד מזהירים כי התרחבות החקירות עלולה לפגוע במערך גיוס התרומות ובמימון הישיבות.