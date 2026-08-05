פרסום ראשון: בריטניה פתחה בחקירה נגד תורמים לישיבות חרדיות מעבר לקו הירוק | ארי קלמן

ממשלת בריטניה הודיעה על פתיחת חקירה נגד תורמים בריטים, אשר העבירו כספים לישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק • ההחלטה התקבלה ברקע ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית והאיסור על סיוע לפעילות בהתנחלויות

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים ■ 
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משטרה בבריטניה, ארכיון
משטרה בבריטניה, ארכיוןASSOCIATED PRESS

ממשלת בריטניה הודיעה על פתיחת חקירה נגד תורמים אזרחי המדינה, אשר העבירו כספים למספר ישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו ארי קלמן.

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מכה כלכלית לישיבות - מכיוון בריטניה: הממשלה חוקרת תורמים למוסדות חרדיים מעבר לקו הירוק, בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית
מכה כלכלית לישיבות - מכיוון בריטניה: הממשלה חוקרת תורמים למוסדות חרדיים מעבר לקו הירוק, בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית

ההחלטה התקבלה ברקע ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית ולמדיניות האוסרת על סיוע לפעילות בהתנחלויות. מספר תורמים בריטים כבר קיבלו הודעות רשמיות על פתיחת החקירה נגדם.

בעקבות ההתפתחות, פנו היום באיגוד הישיבות והסמינרים לבני חו"ל בדחיפות לשרים גדעון סער, יואב קיש ועמיחי שיקלי, בדרישה להתערבות ממשלתית מיידית. באיגוד מזהירים כי התרחבות החקירות עלולה לפגוע במערך גיוס התרומות ובמימון הישיבות.

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