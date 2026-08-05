פרסום ראשון: בריטניה פתחה בחקירה נגד תורמים לישיבות חרדיות מעבר לקו הירוק | ארי קלמן

ממשלת בריטניה הודיעה על פתיחת חקירה נגד תורמים בריטים, אשר העבירו כספים לישיבות חרדיות הפועלות מעבר לקו הירוק • ההחלטה התקבלה ברקע ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית והאיסור על סיוע לפעילות בהתנחלויות

ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■