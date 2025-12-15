"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 13.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת ועידית בר, מזרחנית וחוקרת העולם הערבי.

הפאנל יצלול אל תוך ה-"No-Go Zones" – האזורים המסוכנים בבירות אירופה שהמשטרה המקומית חוששת להיכנס אליהם. מה קורה באותן אוטונומיות אסלאמיות שבהן מונהג שלטון שריעה, וכיצד הן משמשות בסיס להמשך ההשתלטות על המרחב הציבורי? ומה אומר הנשיא טראמפ לאירופאים, שמסרבים להכיר במציאות המשתנה?

בתחנה השנייה, הפאנל יעסוק בהשתלטות השקטה של קטאר על אוצרות התרבות של המערב. מי היא הנסיכה הקטארית שאחראית על רכישות ענק של קבוצות כדורגל, בתי אופנה ויצירות אמנות מברלין ועד ניו יורק, ומה עומד מאחורי "המשחק" של קטאר בספורט העולמי?

לסיום, לקראת חג המולד, הפאנל ידון בדילמה של המהגר המוסלמי שהתרגל למנהגי החג, אך כעת נאמר לו שאסור לחגוג. כמו כן, יתארח באולפן אנדרו קירק, בריטי נוצרי המגן על ישראל ברשתות החברתיות, שיספר על המלחמה המתנהלת בכל פינה במרחב הדיגיטלי.

כל זאת ועוד בפרק המלא שבראש העמוד.