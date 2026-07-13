"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 11.07.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת המערביסטים נכנסים למזרח התיכון שצמח באירופה, ארה"ב והמערב: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת בכירה במכון דיין של אוניברסיטת תל אביב, אהד מרלין, חוקר זירת המזרח התיכון ב-MIND Israel ובעל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן על המזרח התיכון" וד"ר גדי טאוב, העורך הראשי של הערוץ "שומר הסף".

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הערביסטים בפרויקט מיוחד, באפריקה המתאסלמת, שמשגרת מאות אלפי מהגרים לאירופה. אפריקה של טרור וקבוצות חמושות, שמשתלטות אט-אט על המדינות הכושלות וחסרות השליטה. אפריקה זה המקום שבו מתאסלמים במהירות הרבה ביותר מכל מקום בעולם.

בתוך כל המולת החדשות, מספרי ההרוגים במעשי הטרור נגד נוצרים עולים לעשרות אלפים, כשהעולם בכלל לא מתעניין. הערביסטים יצללו אל תוך אפריקה, אל המדינות השונות, וינסו לאפיין את המפגש של האסלאם ביבשת הגדולה ומלאת הפוטנציאל הזו,שמייצרת עימותים, התנגשויות וטרור.

ומשם למונדיאללה, הערביסטים, שלא מבינים הרבה בכדורגל, אך בהתנגשות בין תרבויות מבינים יותר, יכנסו אל תוך המשחקים ואל הנבחרות במונדיאל הנוכחי, עד כמה האסלאם נישא בפיהם של הנבחרות השונות, או אפילו בפיו של כריסטיאנו רונאלדו. הנוצרי קתולי. מה קורה כשחגיגות הניצחון של הנבחרות הערביות והאיסלאמיות מגיעות לניו יורק?

וגם השבוע סערה בריטניה בעקבות ההתפטרות של נייג'ל פראג'. מנהיג מפלגת הימין, המפלגה הגדולה בבריטניה, שמתנגדת להגירה, בעקבות תחקיר עיתונאי שמעלה חשדות על קבלת תרומות לא כדין. הוא טוען שזו עלילה, וכדי להלבין את שמו הוא הודיע מיידית על התפטרותו מראשות המפלגה וקיום בחירות מיידיות בהן הוא יבקש את אמון הציבור מחדש. וסביר להניח שיקבל אותו, בקיצור מעמיד את העם מול הממסד המתנכל. תומכיו מיהרו להוציא סרטון AI שמציג אותו כצלוב שנידון ע"י התקשורת העויינת. בסצינה המפורסמת של מונטי פייתון.