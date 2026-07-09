ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני התייחס לסערת הדחת מצרים במשחק מול ארגנטינה בשמינית גמר המונדיאל ואמר כחלק מהצהרה אמש (רביעי) כי הנבחרת "נשדדה" בגביע העולם.

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ראש עיריית ניו יורק התייחס לדרמת הענק בשמינית הגמר, כאשר נבחרת מצרים שמטה יתרון מבטיח של 0:2 והודחה לאחר הפסד 3:2 מול אלופת העולם ארגנטינה. המשחק המותח הגיע לנקודת רתיחה בשלהי המחצית השנייה, אז החלו מהומות קשות על הקווים בעקבות החלטות שיפוט שנויות במחלוקת ופסילת שער מצרי על ידי ה-VAR.

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בשיא המהומה, מאמן מצרים חוסאם חסן הפנה מחאה חריפה כלפי השופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, וסימן לעברו בשתי ידיו את סימן ה-"X", האות הבינלאומי הרשמי של פיפ"א להתרעה על גילויי גזענות במגרש.

על פי תקנון פיפ"א, סימון זה אמור להוביל לעצירה מיידית של המשחק לבחינת האירוע, אך השופט בחר להתעלם מהאיתות ובמיקום זאת שלף לחסן כרטיס צהוב. הסערה לא נעצרה שם, ודקות לפני שריקת הסיום התפתחה על הדשא תקרית חמורה נוספת כאשר קפטן ארגנטינה, ליונל מסי, ניגש לחסן והשניים החליפו דברים קשים בעימות מילולי חריף.

סערה נוספת התעוררה במונדיאל, לאחר שהודיעה פיפ"א על מינוי חריג במיוחד לרבע הגמר - כל חמשת שופטי המגרש (כולל השופט הרביעי והשופט המחליף) במשחק בין מרוקו לצרפת יגיעו כולם מאותה המדינה, ארגנטינה, שהביסה את הטריקולור בגמר ב-2022.

על פי ההחלטה, השופט הראשי יהיה פקונדו טיו הארגנטינאי, ואליו יצטרפו הקוונים חואן פאבלו בלאטי וגבריאל צ'אדה, השופט הרביעי דאריו הררה והשופט המחליף כריסטיאן נבארו.

בעוד שצוותי שיפוט משולשים מאותה מדינה הם עניין שבשגרה, הבחירה בצוות מורחב ומלא מלאום אחד עוררה סימני שאלה ותהיות רבות בקרב האוהדים ברשתות החברתיות, במיוחד לאור היריבות הספורטיבית הרגישה בין הצרפתים לארגנטינאים בשנים האחרונות.