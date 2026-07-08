דרמת ענק נרשמה בשמינית גמר גביע העולם באטלנטה אמש (שלישי), כאשר נבחרת מצרים שמטה יתרון מבטיח של 0:2 והודחה לאחר הפסד 3:2 מול אלופת העולם ארגנטינה. המשחק המותח הגיע לנקודת רתיחה בשלהי המחצית השנייה, אז החלו מהומות קשות על הקווים בעקבות החלטות שיפוט שנויות במחלוקת ופסילת שער מצרי על ידי ה-VAR.

בשיא המהומה, מאמן מצרים חוסאם חסן הפנה מחאה חריפה כלפי השופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, וסימן לעברו בשתי ידיו את סימן ה-"X" - האות הבינלאומי הרשמי של פיפ"א להתרעה על גילויי גזענות במגרש.

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על פי תקנון פיפ"א, סימון זה אמור להוביל לעצירה מיידית של המשחק לבחינת האירוע, אך השופט בחר להתעלם מהאיתות ובמיקום זאת שלף לחסן כרטיס צהוב. הסערה לא נעצרה שם, ודקות לפני שריקת הסיום התפתחה על הדשא תקרית חמורה נוספת כאשר קפטן ארגנטינה, ליונל מסי, ניגש לחסן והשניים החליפו דברים קשים בעימות מילולי חריף.

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המצב הידרדר במהירות לעימות פיזי המוני כאשר חבר מהצוות המקצועי המצרי איבד את עשתונותיו, הסתער באגרסיביות לעבר מסי, וגרר התערבות של המאבטחים וכרטיס אדום שנשלף לעברו.

במקביל למהומות על הדשא, המשחק הפך לבעירה פוליטית ברשתות החברתיות במצרים בעקבות תיעוד של אוהדים ארגנטינאים המניפים את דגל ישראל ביציעים. ערוץ היוטיוב המצרי הפופולרי "אל-וואעי נור" אף פרסם סרטון תחת הכותרת "מצרים הפסידה לציונות, לשופט ולפיפ"א", שבו האשים את השופטים בקנוניה מכוונת כדי להשאיר את מסי בטורניר, והגדיר את ארגנטינה כ"נבחרת ישראלית לכל דבר" תוך קישור לקשרי הנשיא מיליי עם בנימין נתניהו.

בסוף המשחק נראה גם עימות ישיר כאשר אוהד ארגנטינאי נפנף בדגל ישראל ישירות לעברו של המאמן חסן, שהיה עצבני במיוחד אך לא יכול היה לפעול, ולכן הוציא את זעמו על צלם שעמד בסמוך אליו.

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הרקע המתוח סביב המאמן חסן משך תשומת לב רבה, שכן בעבר הוא הניף את דגל פלסטין לאחר ניצחון ב-32 הגדולות, והתבטא פומבית בנושא הפלסטיני, מה שהוביל את תומכיו לטעון כי מדובר בהתנכלות מכוונת נגדו.

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המשחק עצמו היה מהדרמטיים בטורניר: מצרים הובילה 0:2 משערים של יאסר איברהים ומוסטפא זיקו, לצד הדיפת פנדל של השוער מוסטפא שובייר מול מסי. אלא שארגנטינה הגיבה בקאמבק מטורף בדקות הסיום עם שערים של כריסטיאן רומרו, שער שוויון של מסי, ונגיחה מכרעת של אנצו פרננדס בתוספת הזמן שחתמה את הניצחון הארגנטינאי.