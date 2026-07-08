היסטוריה במונדיאל: ההחלטה החריגה של פיפ"א למשחק בין צרפת למרוקו שמסעירה את הרשת

לקראת מפגש רבע הגמר המסקרן בבוסטון בין צרפת למרוקו, שחזור חצי הגמר הבלתי נשכח מקטאר 2022, הודיעה פיפ"א על מינוי היסטורי וחריג במיוחד: כל חמשת שופטי המגרש (כולל השופט הרביעי והשופט המחליף) יגיעו כולם מאותה המדינה, ארגנטינה.

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על פי ההחלטה, השופט הראשי יהיה פקונדו טיו הארגנטינאי, ואליו יצטרפו הקוונים חואן פאבלו בלאטי וגבריאל צ'אדה, השופט הרביעי דאריו הררה והשופט המחליף כריסטיאן נבארו.

בעוד שצוותי שיפוט משולשים מאותה מדינה הם עניין שבשגרה, הבחירה בצוות מורחב ומלא מלאום אחד עוררה סימני שאלה ותהיות רבות בקרב האוהדים ברשתות החברתיות, במיוחד לאור היריבות הספורטיבית הרגישה בין הצרפתים לארגנטינאים בשנים האחרונות.

ההחלטה של פיפ"א התקבלה עוד ביום שני, אך הפכה רגישה יותר בעקבות אירועי אמש. כזכור, נבחרת ארגנטינה העפילה לרבע הגמר לאחר ניצחון 2:3 פסיכי על מצרים, משחק שנוהל באופן אירוני דווקא על ידי צוות שיפוט צרפתי בראשות פרנסואה לטסייה.

בסיום אותו הפסד דרמטי, חלוץ נבחרת מצרים, מוסטפא זיקו (שכבש את השער השני לזכות הפרעונים), לא חסך בביקורת קשה ותקף את השופט הצרפתי באמירות קשות: "השופט לא היה טוב, הוא לא היה הוגן והאי-צדק שלו היה ברור לחלוטין. הוא רדף אותנו מתחילת המשחק ולא רצה שננצח". כעת, האוהדים ברשת תוהים האם לצוות הארגנטינאי תהיה השפעה חוזרת על גורלה של צרפת ברבע הגמר.

בצרפת מתכוננים לרבע הגמר: הסערה של אמבפה והאכזבה של הכוכב הצעיר

בזמן שהמאמן דידייה דשאן מנסה לגבש את השורות, עולה תסכול עמוק מצדו של אחד הכוכבים הצעירים הגדולים ביותר של הכדורגל הצרפתי, וורן זאיר-אמרי. הקשר בן ה-20, שרשם עונה פנומנלית במדי פריז סן ז'רמן עם 54 הופעות בכל המסגרות תחת לואיס אנריקה, מוצא את עצמו מתוסכל ומבולבל מאוד לאחר שלא שותף אפילו לדקה אחת בחמשת המשחקים הראשונים של הטורניר.

על פי דיווחים בצרפת, זאיר-אמרי מתקשה להסתיר את חוסר שביעות רצונו, במיוחד לאחר שחווה חוויה דומה גם ביורו 2024, שם ישב על הספסל לאורך כל הטורניר. התקווה של הקשר הצעיר לפריצה בטורניר הנוכחי עשויה להגיע כעת, בשל פציעתו של אורליאן טשואמני בירך, שספק אם יהיה כשיר למשחק מול מרוקו (אם כי דשאן העדיף במשחק הקודם את מאנו קונה ואדריאן ראביו).

מי שתופס כרגיל את רוב הכותרות הוא קפטן הנבחרת, קיליאן אמבפה. חלוצה של ריאל מדריד, שכבש את פנדל הניצחון הדרמטי (0:1) על פרגוואי בשמינית הגמר וכבש 7 שערים במונדיאל הנוכחי, מצא את עצמו במרכזה של סערה פוליטית מכוערת.

סנאטורית מפרגוואי, סלסטה אמארייה, תקפה ולעגה לאמבפה ברשתות החברתיות על רקע מוצאו והשכלתו. אמבפה לא נשאר חייב והגיב באופן פומבי ונחרץ כשהגדיר את דבריה כ"בזויים" וציין כי היא אינה ראויה למעמד שלה. בפרגוואי התנערו מדבריה והתנצלו בפני הכוכב הצרפתי.