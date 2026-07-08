רבע גמר מונדיאל 2026: לוח המשחקים המלא, השעות, הנבחרות ואיפה צופים?

המתח בשיאו, ההפתעות לא מפסיקות לזרום, ועולם הכדורגל מתמרק לקראת רגעי ההכרעה: שלב רבע גמר מונדיאל 2026 כבר כאן. אחרי שלבים מוקדמים מורטי עצבים ברחבי ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, שמונה הנבחרות החזקות בעולם מגיעות לישורת האחרונה של גביע העולם.

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מי יבטיחו את מקומן בחצי הגמר? מתי שעות הפתיחה (לפי שעון ישראל) ובאילו אצטדיונים ייערכו משחקי הענק? עשינו סדר בלוח המשחקים הרשמי של רבע הגמר. הקרב שיפתח רשמית את חגיגת רבע הגמר מביא איתו היסטוריה, פיקנטריה ושחזור מרתק של חצי גמר מונדיאל 2022.

המשחק: צרפת נגד מרוקו (רבע גמר 1)

תאריך: יום חמישי, 9 ביולי 2026 , 23:00 (שעון ישראל)

אצטדיון: אצטדיון בוסטון (Gillette Stadium), בוסטון, ארה"ב.

קיליאן אמבפה והטריקולור הצרפתי רוצים להוכיח עליונות בדרך לתואר, אך מולם ניצבת נבחרת מרוקו העקשנית והמפתיעה, שזוכה לתמיכה המונית ומנסה לרשום סנסציית ענק נוספת בגביע העולם.

רבע גמר 2: ספרד נגד בלגיה

תאריך: יום שישי, 10 ביולי 2026, 22:00 (שעון ישראל)

אצטדיון: אצטדיון לוס אנג'לס (SoFi Stadium), לוס אנג'לס, ארה"ב.

קלאסיקה אירופית במיטבה. הטיקי-טאקה המחודש והקצבי של הספרדים פוגש את דור ההמשך המוכשר של השדים האדומים מבלגיה, בקרב טקטי מרתק על כרטיס לחצי הגמר.

רבע גמר 3: נורווגיה נגד אנגליה

תאריך: יום ראשון, 12 ביולי 2026 (הלילה שבין שבת לראשון), 00:00 (חצות, שעון ישראל)

אצטדיון: אצטדיון מיאמי (Hard Rock Stadium), מיאמי, ארה"ב.

דרבי צפון-אירופי לוהט על אדמת פלורידה. למרות דיווחים ושמועות על גל מחלות ושפעות במחנה הנורווגי בימים האחרונים, ארלינג הולאנד כשיר ומוכן להוביל את ההתקפה מול "שלושת האריות" של אנגליה. המשחק צפוי להיערך תחת תנאי חום קיצוניים ולחות גבוהה במיאמי.

רבע גמר 4: ארגנטינה נגד שווייץ

תאריך: יום ראשון, 12 ביולי 2026 (הלילה שבין שבת לראשון), 04:00 לפנות בוקר (שעון ישראל)

אצטדיון: אצטדיון קנזס סיטי, קנזס, ארה"ב

אלופת העולם המכהנת, ארגנטינה, מגיעה לחוף המערבי במטרה לשמור על התואר שלה, אך מולה עומדת נבחרת שווייץ היציבה והמאורגנת, שכבר הראתה בטורניר הזה שהיא מסוגלת להסתדר עם השמות הגדולים ביותר בענף.

שאלות ותשובות נפוצות לקראת רבע הגמר (FAQ)

באילו ערוצים ניתן לצפות במשחקי רבע הגמר בישראל?

כל משחקי רבע גמר מונדיאל 2026 מועברים בשידור חי בכאן תאגיד השידור הציבורי וערוץ ספורט 1.

האם נותרו כרטיסים למשחקים?

לפי הדיווחים הרשמיים של פיפ"א (FIFA), מרבית הכרטיסים לשלבי ההכרעה נמכרו לחלוטין מראש (סולד-אאוט). מומלץ לרכוש כרטיסים אך ורק דרך הפלטפורמות הרשמיות של FIFA ולהימנע מאתרי ספסרות בלתי מורשים.

כיצד משפיע מזג האוויר בארצות הברית על השחקנים?

מזג האוויר מהווה פקטור משמעותי, במיוחד במשחק שייערך במיאמי (נורווגיה נגד אנגליה), שם הטמפרטורות צפויות לחצות את רף 34 המעלות עם אחוזי לחות גבוהים במיוחד, דבר שעלול להגביר את הקצב והעייפות של השחקנים. בלוס אנג'לס ובבוסטון התנאים צפויים להיות נוחים יותר באצטדיונים המודרניים.