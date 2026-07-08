סערה בעולם בעקבות האמירות הגזעניות של הסנאטורית מפרגוואי סלסטה אמרייה, בה כינתה את הכוכב קיליאן אמבפה, לאחר ההפסד של נבחרת פרגוואי לצרפת, "קמרוני שעבר קולוניאליזם, אידיוט שינק קוקוסים במקום חלב אם", ושלל אמירות גזעניות נוספות.

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הסנאטורית אמרייה פרסמה פוסט נוסף בה טענה כי דבריה נכתבו מתוך זעם - ואיימה לפעול נגד אמבפה במישור המשפטי: "אני מבינה שהדברים שאמרתי היו דוחים ומשפילים, אני מתחרטת ומחקתי את הפוסט - אך עליך להתנצל בפניי אחרת אוכל לפתוח בהליכים משפטיית בגין אלימות מגדרית".

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אמבפה לא נשאר חייב, והשיב לסנאטורית כי היא לא ראויה לתפקידה. "את לא מייצגת את פרגוואי, מדינה ששידרה כבוד לאורך כל המונדיאל. העולם שכח את המסע ההיסטורי שעשתה הנבחרת שלך בגביע העולם, שהוחלפו באישה חסרת יכולת שנותנת את התדמית הגרועה ביותר האפשרית לארצה", כתב ברשת X.

ממשלת פרגוואי גינתה את דבריה של הסנאטורית אמרייה ואמרה כי מדובר באמירות בזויות וגזעניות. "דבריה מתייחסים אך ורק למילוי אחריותה האישית כחברה ברשות המחוקקת ואינם מייצגים בשום אופן את עמדת ממשלת רפובליקת פרגוואי או את עמדת העם הפרגוואי", נכתב בהצהרה.

העולם גיבה את כוכב נבחרת צרפת לאחר האמירות הגזעניות ששוגרו לעברו, האו"ם פרסם הצהרה בה נכתב כי דברי הסנאטורית הן "נתעבות, ולמרבה הצער גם לא בודדות". "מדינות וארגוני ספורט חייבים למנוע מעשי גזענות ואפליה, ולהבטיח דין וחשבון עצמאי ויעיל. רשתות חברתיות חייבות גם למנוע ולטפל במקרי גזענות בפלטפורמות שלהן", נכתב.

לאחר האיום לפעול במישור המשפטי נגד אמבפה, התאחדות הכדורגל הצרפתית הגישה תלונה וקראה להעמיד לדין את הסנאטורית אמרייה: "מציעים את מלוא תמיכתנו לקפטן הנבחרת ולשחקנים, ולכל קורבנות הגזענות. יותר מתמיד, אנחנו מתכוונים להילחם בגזענות יותר מתמיד, השחקנים שלנו מייצגים את המדינה - זו ארצנו שסופגת עלבון".

ביום ראשון האחרון הביסה צרפת את נבחרת פרגוואי 0:1, בתום משחק שכונה בידי אוהדים רבים כאגרסיבי ואלים. קפטן הנבחרת אמבפה כבש את שערו השביעי בגביע העולם הנוכחי בפנדל בדקה ה-70, לאחר שריקת עבירה על דזירה דואה. הנבחרת תפגוש מחר ברבע הגמר את מרוקו, שהעפילה לאחר ניצחון 0:3 על קנדה.