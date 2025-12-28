"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 27.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון, והפובליציסט ד"ר גדי טאוב.

השיטה השקטה: מהי "דעווה"?

במוקד התוכנית עמד המושג "דעווה" – אחת מאבני היסוד של האסלאם הפוליטי של האחים המוסלמים. מדובר בקריאה לזר להצטרף לאסלאם ולקבל את אללה ומוחמד, לצד חיזוק האדיקות בקרב המוסלמים. פעילות זו מתרחשת כעת בכל העולם באמצעות הרצאות, דוכנים, אתרי אינטרנט ודרשנים. חברות המערב מתירות כאלו פעילויות והאסלאם מוצא את הדמוקרטיה כמקום האידיאלי ביותר לפעול בו, לכל דעווה בקצה יש ג'יהאד. מה שלא הולך בדעווה – הולך בהמשך ביותר כוח ובאלימות. כהוכחה, הוצג המקרה של המחבל מאוסטרליה שרצח 15 יהודים בנר ראשון של חנוכה בסידני, אשר החל את דרכו בעיסוק בדעווה ובהפצה ברחוב.

ההשפעה הקטארית בארה"ב ומשבר ההגירה באיטליה

התוכנית עסקה גם בהגעת ה"דעווה" על כנפי ההשפעה הקטארית אל תוך הפוליטיקה האמריקנית. העיתונאי והסופר ג'ואל פולק הצטרף לשידור כדי להסביר את ההשפעה ה"איחוואנית" (של האחים המוסלמים) אפילו בתוך המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית.

משם המשיך הדיון לאיטליה, מדינת המגף שכמעט נוגעת באפריקה. למרות הבטחותיה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני להילחם בהגירה, היא מוצאת את עצמה מאשרת כניסה לאלפים נוספים, כאשר ברחובות כבר ניתן להרגיש את השינוי הדמוגרפי והפחד הגובר.

הבינה המלאכותית בשירות האסלאם?

לסיום, הציג יחזקאלי זווית מפתיעה של הפצת האסלאם בעידן הדיגיטלי: הקשר בין הצ'אט-בוט GPT להתאסלמות. בתוכנית הוצג סיפורה של ליל ג'יי, שחקנית אוסטרלית שהתאסלמה וזוכה למיליוני צפיות ברשת. בסרטון שהעלתה, היא מציעה ל-ChatGPT להתאסלם, והבינה המלאכותית מגיעה למסקנה שזהו "הדבר הנכון".

