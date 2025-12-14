מצלמות i24NEWS בלב עזה: צמיחת דור הג'יהאד הבא | בלעדי

חמאס לא ממתין לא לכוח הרב-לאומי ולא למועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ודוהר לבנייה מחדש ושיקום הרצועה. בתיעוד מיוחד של מצלמות i24NEWS הבאנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית הצצה למפעל השיפוצים בעזה. אלא, שמתחת לאבנים כבר צומח הדור הבא של הג'יהאד העזתי.

מצלמות i24NEWS שנכנסו לרצועה מצאו מפעל אדיר של בניית מוסדות דת, חינוך ומורשת, שם צומח דור המחבלים הבא. מגמה מדאיגה שעשויה להשפיע על האופן בו תפעל ישראל בעזה בשנים הבאות.

"אנחנו לא רוצים ריביירה, אנחנו רוצים סטלינגרד", אמר בעבר בכיר בחמאס לפרשננו ברוך ידיד. המציאות המתהווה בעזה איננה רחוקה מהצהרה זו.