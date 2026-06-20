גורמים רשמיים בממשל האמריקני מסרו היום (שבת) כי שליחו המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף, עושה את דרכו לשווייץ במטרה להחזיר את השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן למסלולן. אל ויטקוף צפוי להצטרף גם ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, שישתתף במאמצי התיווך מול הנציגים האיראנים.

השניים נחשבים לדמויות המפתח שהובילו לפריצת הדרך ולגיבוש מזכר ההבנות הראשוני בין המדינות.

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מועד כינוסן המדויק של השיחות בשווייץ עדיין אינו ברור, לאחר שסבב הדיונים שהיה אמור להתחיל ביום שישי בבוקר בוטל במפתיע. הביטול הגיע בעקבות החלטת טהרן לסגת זמנית מהמפגש, לאור סבב הלחימה הקשה שהתפתח בגבול הצפון. כעת פועלים המתווכים הבינלאומיים בנחישות כדי לתאם מועד חלופי ומהיר להתנעת הדיונים מחדש.

בתוך כך, בבית הלבן הבהירו כי הממשל האמריקני נחוש להביא לחתימה מהירה על ההסכם הכולל. סגן הנשיא, ג'יי-די ואנס, נערך להמריא לשווייץ ב"הזדמנות הראשונה שתתאפשר" כדי להוביל את מעמד החתימה הרשמי. בוושינגטון מקווים כי נוכחותם של בכירי הממשל תסייע לפתור את המחלוקות הטכניות שנותרו פתוחות.

החזרה לשולחן הדיונים מתאפשרת לאחר שישראל וחיזבאללה הסכימו לחדש את הפסקת האש, בעקבות יממה קטלנית שבה נהרגו ארבעה לוחמי צה"ל, ותקיפות תגובה של חיל האוויר גבו את חייהם של עשרות בלבנון.

המתיחות בשטח הובילה לחילופי האשמות חריפים בוושינגטון, במסגרתם הזהיר ואנס את הקבינט בירושלים מפני "תקיפת בעלת הברית היחידה שנותרה להם". למרות זאת, הנשיא טראמפ ביקש להרגיע את הרוחות ביום שישי והרעיף שבחים על נתניהו, אותו כינה "ראש ממשלה לוחם שראוי להערכה".