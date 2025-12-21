שבוע לטבח: אוסטרליה עצרה לדקת דומיה, קריאות בוז לרה"מ

אוסטרליה עצרה הבוקר (ראשון) לדקת דומיה כאשר אלפים הגיעו לעצרת מיוחדת בזירת הטבי שנערכה בסימן שבוע לטפיגוע בבונדיי ביץ', שבו נרצחו 15 חברי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בסוכנויות, בשעה 18:47 (שעון סידני) המונים הדליקו נרות כדי לציין את הרגע בו נשמעו היריות הראשונות לפני שבוע, במתקפה שגרמה ל-15 נרצחים.

בעקבות הטבח, בממשלת אוסטרליה הכריזו על היום כ"יום הרהור לאומי", במהלכו התבקשו מיליוני תושבי אוסטרליה להדליק נרות לזכר הנרצחים. כמו כן, בגשר נמל סידני ובבנייני הממשלה הורדו במהלך הבוקר הדגלים לחצי התורן, והם הוארו בצהוב לאות הזדהות עם הקהילה היהודית באוסטרליה.

ראש הממשלה אנתוני אלבניזי, שהודיע היום על פתיחת בדיקה של סוכנויות אכיפת החוק והמודיעין הפדרליות בעקבות המתקפה, אך במקביל דחה את הקריאות להקים ועדת חקירה ממלכתית, התקבל יחד עם רעייתו בזירת הפיגוע בקריאות "בושה, אתה כלל לא מייצג את אוסטרליה, ובקריאות בוז.

כמו כן, חלק מהקהל קרא לעברו, "תומך ג'יהאד!". יצוין כי ראש ממשלת ניו סאות' וויילס כריס מינס לעומתו זכה למחיאות כפיים. אלבניזי ציין לרגל יום הזיכרון כי: "זה יהיה רגע לעצור להרהר ולהבהיר שהשנאה והאלימות לעולם לא יגדירו אותנו כאוסטרלים".

במהלך הבוקר נערכו טקסים באתר ההנצחה בבונדיי ביץ' כאשר הרב לוי וולף ציין בטקס כי המתקפה המזעזעת "לא הייתה רק נגד העם היהודי, אלא נגד הערכים האוסטרליים - אין כל מקום לאלימות במדינה שלנו".