מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט של איראן וראש צוות המשא ומתן מטעם המדינה, נזף במקבילו האמריקאי, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס, על רקע איומיו של הנשיא טראמפ לתקוף באיראן, כך פורסם הבוקר (רביעי) בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, קאליבאף לא היה מודע לדבריו של טראמפ שפורסמו ברשת Truth, מכיוון שהשאיר את הטלפון שלו מחוץ לחדר הדיונים, וכאשר עוזרו עדכן אותו בדברים, הוא פנה לנזוף בסגן הנשיא האמריקני.

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לפי גורמים המעורים בפרטים, קאליבאף אמר לסגן הנשיא כי האיומים מהווים הפרה של פסקת הפתיחה במזכר ההבנות שטראמפ חתם עליו לפני ימים ספורים, הקובעת מחויבות של ארה"ב ואיראן שלא לתקוף זו את זו או לאיים זו על זו. לאחר שנאמרו הדברים סיים הצוות האיראני את השיחות פנים אל פנים.

על פי הדיווח, קאליבאף אמר: "היום הנשיא שלך השמיע איומים. תבין שאנחנו לעולם לא מנהלים משא ומתן תחת איומים או לחץ". גורם אמריקני המעורה בפרטי המשא ומתן מסר כי בתוך החדר ואנס אמר לאיראנים שטראמפ התכוון לכך שאם בטהרן יפרו את ההסכם, ארצות הברית תגיב. לדברי הגורם הרשמי, ואנס דחף ליציאה להפסקה בשיחות כדי לאפשר לאיראנים זמן לשקול את ההצעות, ולא בגלל הפוסט של טראמפ.