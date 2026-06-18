סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התראיין לעיתון "ניו יורק טיימס" על מזכר ההבנות שנחתם הלילה (בין רביעי לחמישי) עם איראן. במהלך הריאיון, ואנס הגן על ההסכם, והתייחס גם לביקורת במערכת המדינית בישראל אודות הנקודות בו שנוגדות את האינטרסים הישראליים.

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ואנס אמר כי הנשיא דונלד טראמפ חתם על מזכר ההבנות לאור שמירה על האינטרסים האמריקניים במזרח התיכון, שבחלק מהמקרים נוגדים את אלו של ישראל. "כשהנשיא מזהה פער בין מטרות המערכת הפוליטית בישראל לבין האינטרסים של העם האמריקני, הוא פועל בהתאם לאינטרסים של ארצות הברית במקומות שבהם קיימים חילוקי דעות", אמר ואנס.

סגן הנשיא האמריקני שלח מסר לפיו בישראל ישנה בהלה לגבי נוסח ההסכם, ולחששות בישראל לפיהן איראן תצא יותר מחוזקת ממנו: "בישראל מניחים שכל דבר שנשקל ושעשוי להועיל לאיראן אכן יקרה - אבל שזה יקרה מבלי שהאיראנים ישנו שום התנהגות מצדם. אני מוצא את גל ההיסטריה הזה מעט מוזר, משום שלדעתי הוא נובע מחוסר אמון".

ואנס דחה את הטענות הישראליות לפיהן ארצות הברית לא ראתה לעיניה את האינטרסים הישראלים בעת החתימה על ההסכם, והתייחס גם למשבר המעמיק ביחסי ישראל-ארצות הברית: "עשינו עבודה טובה מאוד למען אותה מדינה מסוימת ולמען אותה ממשלה מסוימת, ואני סבור שהטענה שעשינו עסקה גרועה אינה נתמכת בעובדות, ופשוט אינה הגיונית אם מביאים בחשבון את עומק ומשך היחסים בין הצדדים".

על פי ואנס, הביקורת בישראל על ההסכם מגיע לנוכח חוסר היכרות עם כל הפרטים הנכללים בו: "אני לא חושב שביבי עצמו באמת מתח ביקורת על ההסכם, משום שאני חושב שהוא אולי מכיר קצת יותר את הפרטים של מה שנכלל בו. לעומת זאת, ראינו אנשים כמו איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' שתקפו את ההסכם. מה בדיוק ההצעה שלכם? אתם מדינה של תשעה מיליון בני אדם. אי אפשר פשוט 'להרוג את דרככם החוצה' מכל בעיות הביטחון הלאומי שיש לכם".

לבסוף התייחס ואנס לסוגיית הגרעין האיראני, שלטענתו זוכה למענה במסגרת ההסכם, בניגוד להסכם הגרעין שנחתם בעת ממשל אובמה: "הסכם אובמה-איראן איפשר לאיראנים ליצור מאגר של אורניום מועשר. ההסכם שלנו מבטיח שהמאגר הזה יושמד ויחוסל, ולכן זהו הבדל גדול מאוד".

בתוך כך, בהצהרה לתקשורת שנתן טרם המראתו לטקס החתימה על מזכר ההבנות בשוויץ, ואנס התייחס להפסקת האש בין ישראל ולבנון, ואמר כי "נצפה מחיזבאללה לא לירות טילים וכטב"מים, ונצפה מישראל לא 'להשתולל' בלבנון. הירי שם פחת, נצטרך את ממשלת לבנון שיכולים למשול בדרום לבנון - כך שישראל לא מאוימת בדרום המדינה, ושהממשלה יכולה להרחיק את חיזבאללה מהאיזור".