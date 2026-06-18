טראמפ על נתניהו: "הוא רוצה להפציץ את כולם, נמאס לי מזה" | דיווח

המתיחות בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו הגיעה לשיא חדש סביב המגעים להסכם עם איראן, כך לפי דיווח מהיום (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל". גורמים ישראלים הופתעו מהחלטתו של טראמפ לקדם הפסקת אש ומההתקדמות לעבר הסכם, לאחר שהעריכו כי הוא נוטה יותר להמשך הלחץ הצבאי על טהרן.

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על פי הדיווח, נתניהו ניסה לשכנע את טראמפ שלא לסמוך על האיראנים והעלה בפניו שאלות לגבי מנגנוני הפיקוח והאכיפה של כל הסכם עתידי. באחת השיחות אף שאל את הנשיא: "איך אתה מתכוון לאמת את זה?".

במקביל, טראמפ הביע בשיחות סגורות תסכול מהעמדה הישראלית. לפי גורם ששמע את דבריו, הנשיא אמר כי "אף אחד לא יכול להתמודד עם נתניהו" וכי ראש הממשלה "רוצה להפציץ את כולם". בראיון לעיתון הוסיף טראמפ כי נתניהו הוא "מנהיג נהדר", אך טען כי "לפעמים הוא נסחף".

עוד דווח כי לאחר שהתברר לישראל שטראמפ מתקרב לחתימה על הסכם עם איראן, נתניהו ביקש לקיים עמו פגישה דחופה. בממשל האמריקני אף עלו תהיות האם לישראל היה אינטרס להאריך את העימות מול איראן, בעוד שבירושלים גוברת התחושה כי חלק מיועציו של טראמפ פועלים מאחורי הקלעים נגד עמדותיה של ישראל.