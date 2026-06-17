טראמפ: נתניהו שותף טוב אבל קצת מתרגש לפעמים, יש ביננו חוסר הסכמה על לבנון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (רביעי) למערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי הוא "שותף טוב אך קצת מרגש לפעמים". הנשיא ציין כי יש בינו לבין ראש הממשלה חוסר הסכמה על לבנון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הנשיא האמריקני הודיע כי ארצות הברית שלחה עותק של מזכר ההבנות לישראל, ואמר כי ישראל יכולה לעשות "עבודה טובה יותר עם חיזבאללה". עוד הוסיף כי הוא מרגיש רע עבור לבנון.

"לא חשבתי שאיראן תתקוף את מדינות המפרץ, אם המזכר לא יגיע להסכם סופי תוך 60 ימים - נתקוף אותם", אמר טראמפ, והוסיף כי אף אחד "לא יתקרב לאורניום המועשר". הנשיא טען כי הטילים הבליסטיים הם לא הבעיה המרכזית. "נדבר עליהם בהמשך ועל הפרוקסיז של איראן".

טראמפ הוסיף ואמר כי איראן צריכה שיהיו לה "קצת" טילים בליסטיים - כי למדינות אחרות יש. "מה, אני אתן שיהיה לסעודיה ולאיראן לא? זה לא עובד ככה", שאל. "נשלם לאיראן רק אם היא תתנהג יפה, אם היא לא תכבד את מזכר ההבנות - נחזור להפציץ אותם", עוד הוסיף.

כזכור, רק אתמול טראמפ חשף פרטים על הסכם הגרעין המתגבש עם טהרן ותקף בחריפות את אופן ניהול המלחמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בלבנון: "אנחנו מעריכים את הקשר שיש לנו עם איראן בתקופה הקצרה האחרונה. יש לנו קשר טוב מאוד איתם, האנשים שאנחנו מדברים איתם שם הם הגיוניים, חכמים ולא רדיקלים".

טראמפ התייחס באריכות לסוגיית הגרעין האיראני, עקץ את ממשל אובמה ("הוא שילם להם מיליארדים, אנחנו לא משקיעים שם שום כסף"), והבהיר כי השיג התחייבות מוחלטת מטהרן: "לאיראן אף פעם לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך ובגלל זה הסכמתי לחתום על ההסכם. אם הם היו משיגים נשק כזה, הם היו מפוצצים הכל ואולי מנסים להגיע אלינו".

הנשיא האמריקני חשף כי במסגרת ההבנות "כל ההר התפרק" (כשהוא מתכוון לאורניום המועשר), והוסיף כי רק לארה"ב ולסין יש את הציוד הנדרש לכך. עם זאת, הוא שיגר איום חריף: "אני לא אפרט מה יהיו ההשלכות אם הם יפרו את ההסכם, רק אגיד שהן יהיו גורליות. הגיהנום ייפתח עליהם. היינו מרוכזים באיראן ובקרוב נסיים עם זה. עשינו עבודה טובה – ייקח להם 15-20 שנה להשתקם מהנזק שנגרם להם".