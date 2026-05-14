נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג פתחו הבוקר (חמישי) את פסגת הענק בבייג'ינג בשורה של הצהרות חמות המושיטות יד לשותפות. בפתח הפסגה פנה טראמפ למארחו ואמר: "זה כבוד להיות איתך, זה כבוד להיות חבר שלך. היחסים בין סין לארצות הברית יהיו טובים יותר מתמיד".

הנשיא הסיני שי פתח בתיאור המצב העולמי הסוער, וציין כי העולם הגיע ל"צומת דרכים חדש". הוא הדגיש כי על המעצמות להיות "שותפות ולא יריבות, להשיג הצלחה אחת עבור השנייה ולשגשג יחד", תוך שיתוף פעולה הדוק אל מול האתגרים הגלובליים המשותפים.

טראמפ, שנראה מרוצה מהטקס המפואר שנערך לכבודו, לא חסך בשבחים לשי: "אתה מנהיג גדול. אני אומר את זה לכולם. לפעמים אנשים לא אוהבים שאני אומר את זה, אבל אני אומר את זה בכל מקרה כי זה נכון". הוא הוסיף כי השניים "הסתדרו גם כשהיו קשיים" ופתרו בעיות במהירות בשיחות טלפוניות.

בשיחות הסגורות שנפתחו לאחר מכן, עלו על השולחן סוגיות כלכליות בוערות. ארה"ב שואפת להאריך את הפסקת האש במלחמת הסחר ואף להקים "מועצת סחר" משותפת שתפקח על היחסים. מנגד, סין מעוניינת שוושינגטון תסיר מגבלות על ייצוא שבבים וטכנולוגיה מתקדמת.

סוגיית המינרלים הקריטיים וההשקעות בשוק הרכב החשמלי עומדות גם הן במרכז הדיונים. טראמפ, שהגיע מלווה במנכ"ל אפל טים קוק ובאילון מאסק, ציין כי בכירי המשק האמריקני הגיעו כדי "לחלוק כבוד לסין" ולהרחיב את העסקים ההדדיים באופן שיהיה "הדדי לחלוטין".

במישור המדיני, טראמפ צפוי להפעיל לחץ על שי להשתמש בהשפעתו על טהרן כדי להביא לפתיחת מיצר הורמוז. נוכח משבר האנרגיה המחריף בעקבות המלחמה עם איראן, בוושינגטון מקווים כי סין תתפקד כמתווכת יעילה ותסייע בקידום הסכם שלום שיסיים את הסכסוך.

לאחר פגישתם הראשונה, המנהיגים הגיעו ל'מקדש השמיים' לביקור תרבותי. המקדש הוא אתר מורשת של אונסק"ו ומקום פולחן עתיק שבו התפללו קיסרים בעבר ליבולים טובים. מתחם זה של מבנים היסטוריים, המתוארך לתחילת המאה ה-15, השוכן בגנים וביער אורנים, מסמל את הקשר בין הארץ לשמים, על פי אונסק"ו. בנוגע לשיחות עם שי, טראמפ אמר שהן "היו נהדרות", כשפניו חתומות. "מקום נהדר. מדהים. סין יפה", אמר טראמפ.

סוגיית טייוואן נותרה נקודת מתיחות מרכזית, כאשר בייג'ינג מבקשת מארה"ב לשנות את הגדרת מדיניותה בנושא. בנוסף, האמריקנים מצפים לחתום על עסקאות ענק בתחומי החקלאות והתעופה, בעוד שסין מקווה לאיזון פוליטי מול הלחצים החיצוניים שהיא חווה.

הביקור הנוכחי הוא הראשון של נשיא אמריקני בסין מאז 2017, והוא נערך בצל המלחמה שפרצה מוקדם יותר השנה נגד איראן. לאחר יום הדיונים המפרך, המנהיגים צפויים לבקר ב"מקדש השמיים" ההיסטורי ולקנח בסעודה ממלכתית רשמית שתסגור את יומו הראשון של הביקור הגורלי.