שני בני אדם נעצרו בחשד לריגול עבור איראן לאחר שניסו להיכנס לבסיס צוללות גרעיני בבריטניה, כך דווח היום (שישי) בעיתון "הטיימס".

על פי הדיווח, גבר בן 34 מלווה באישה, הגיעו ביום חמישי האחרון ברכב לשער הכניסה של בסיס חיל הים המלכותי "קלייד" בסקוטלנד. לאחר שלא הציגו אישורי כניסה מתאימים, הורחקו השניים מהמקום על ידי כוחות האבטחה. עם זאת, הם נעצרו זמן קצר לאחר מכן בגין "התנהגות חשודה בסביבת המתקן".

"דובר משטרת סקוטלנד אישר את הפרטים ומסר כי בסביבות השעה 17:00 ביום חמישי, ה-19 במרץ 2026, התקבל דיווח על שני אנשים שניסו להיכנס למתחם. "גבר בן 34 ואישה בת 31 נעצרו בקשר לאירוע, והחקירה נמצאת בעיצומה", הוסיף הדובר.