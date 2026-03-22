לידיעת סטארמר: הטיל האיראני שמסוגל להגיע ללונדון - גדול מאוטובוס קומותיים

במרכז הדיון אודות החשש מפני יכולתה של איראן לתקוף את לונדון, עומד טיל ה"ח'וראמשאהר". מדובר בטיל בליסטי שאורכו עולה על 13 מטרים - ארוך יותר מאוטובוס קומותיים - המסוגל לשאת ראש נפץ במשקל של כ-1,800 ק"ג.

עם זאת, מומחי טילים מדגישים כי שאלת הטווח שלו נותרה תעלומה; בעוד המרחק מצפון-מערב איראן לבירת בריטניה תואם את הטווח המיוחס לטיל, טרם הוכח רשמית כי הוא אכן מסוגל לתקוף ממרחק כזה בדיוק ובאמינות.

טיל ה"ח'וראמשאהר" אינו פיתוח עצמאי לחלוטין אלא נגזרת של טיל ה"מוסודן" (BM-25) הצפון-קוריאני. שורשיו של התכנון מגיעים עד לטיל ה-R-27 הסובייטי הוותיק (המוכר בנאט"ו כ-SS-N-6 "סרב").

על פי נתוני המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים, איראן רכשה ככל הנראה 18 טילים מהדגם הצפון-קוריאני כבר בשנת 2005.

בניסיון ירי של ה"ח'וראמשאהר" לעבר בסיס חיל האוויר "דייגו גרסיה", טיל אחד יורט בהצלחה, בעוד השני כשל והתרסק במהלך הטיסה. כרגע, לא ידוע עד כמה התקרבו הטילים ליעדם המקורי בטרם נוטרלו או כשלו.

בכירים לשעבר בצבא הבריטי התריעו בשיחה עם ה"טלגרף", וציינו כי לבריטניה אין כיום מענה הגנתי למקרה של מתקפת טילים בליסטיים מצד איראן, כך דווח היום בממלכה המאוחדת.

גורם ביטחוני הבקיא במערכות ההגנה האווירית של המדינה, הגדיר את המצב כ"עלוב", והזהיר כי בריטניה תתקשה מאוד להדוף מתקפות טילים ארוכי טווח. "לחימה בטילים בליסטיים היא מיומנות שנרכשת לאורך זמן, וסל המיומנויות של בריטניה בתחום זה הוא קטן מאוד", אמר.