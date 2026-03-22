בכירים לשעבר בצבא הבריטי התריעו בשיחה עם ה"טלגרף", וציינו כי לבריטניה אין כיום מענה הגנתי למקרה של מתקפת טילים בליסטיים מצד איראן, כך דווח היום (ראשון) בממלכה המאוחדת.

גורם ביטחוני הבקיא במערכות ההגנה האווירית של המדינה, הגדיר את המצב כ"עלוב", והזהיר כי בריטניה תתקשה מאוד להדוף מתקפות טילים ארוכי טווח. "לחימה בטילים בליסטיים היא מיומנות שנרכשת לאורך זמן, וסל המיומנויות של בריטניה בתחום זה הוא קטן מאוד", אמר.

שון בל, בכיר לשעבר בחיל האוויר הבריטי, הסביר כי בתקופת המלחמה הקרה החזיקה בריטניה בטילי "בלאדהאונד" שנועדו לבלום מתקפות מסוג זה, אך מאז נחלשו מערכי ההגנה משמעותית בשל מחסור מתמשך בהשקעות.

בל ציין כי בניגוד לישראל, לארצות הברית או לחילות הפועלים בדייגו גרסיה, לאי הבריטי עצמו אין כיום יכולת הגנה מטילים בליסטיים על אדמתה. לדבריו, בעוד שלבריטניה יש את הטכנולוגיה הדרושה כדי לעקוב אחר טיל המשוגר לעברה, אין לה את האמצעים המבצעיים לעצור אותו לפני הפגיעה.