מרחיבים את טווח האש: מדוע איראן תקפה אי בלב האוקיינוס ההודי?

הוול סטריט ג'ורנל מדווח שאיראן תקפה הלילה (בין שישי לשבת) באמצעות טילים בליסטיים את האי דייגו גרסיה שבלב האוקיינוס ההודי, המרוחק כ-4,000 ק"מ מאיראן. על פי הדיווח, שני טילים נורו במתקפה - אחד מהם כשל ונפל בדרך, והשני יורט על ידי ספינת מלחמה אמריקנית.

תקיפת האי דייגו גרסיה מהווה הרחבה משמעותית של הטווח בו האיראנים פועלים כדי לפגוע בנכסים אמריקניים. עוד לפני תחילת המערכה, איראן הודיעה כי במקרה של תקיפה אמריקנית על שטחה, היא לא תהסס לפגוע בנכסים אמריקניים במזרח התיכון.

עם זאת, האי נמצא כאמור בלב האוקיינוס ההודי, במרחק של כ-4,000 קילומטרים מאיראן, מה שמרמז שטווח הטילים שיש ברשות משטר האייתוללות גדול מכפי שטהרן הודתה בעבר.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מרכז המחקר הביטחוני הישראלי עלמא העריך את טווח הטילים האיראניים המרבי בכ-3,000 קילומטרים, אך מסר כי ישנם דיווחים על פיתוח נשק ארוך יותר. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר בחודש שעבר כי איראן הגבילה במכוון את טווח הטילים שלה ל-2,000 קילומטרים, אך הלילה העולם נוכח כי זהו אינו המצב.

בסיס אסטרטגי אמריקני-בריטי בלב האוקיינוס ההודי

האי דייגו גרסיה, הממוקם באטול (אי אלמוגים) מרוחק בטריטוריה הבריטית באוקיינוס ​​ההודי, הוא בסיס אסטרטגי ממנו יוצאים מפציצים אמריקניים (בהם גם B-2), צוללות גרעיניות ומשחתות טילים מונחים. לפני תחילת מבצע "שאגת הארי", דווח כי בריטניה אישרה לארצות הברית לעשות שימוש במתקני האי על מנת להוציא מתקפות נגד איראן במידה ותחליט לעשות זאת.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

בריטניה ניהלה לאחרונה מגעים למסירת הריבונות על דייגו גרסיה ועל איי צ'אגוס הרחבים יותר למאוריציוס, תוך כדי משא ומתן על חכירה ארוכת טווח כדי לשמור על הבסיס הצבאי האמריקני-בריטי באי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וכמה מחוקקים מהמפלגה הרפובליקנית במדינה התנגדו להצעה למסור את האי למאוריציוס.