גוף הפיקוח הבינלאומי - ותקופת ההקפאה של העשרת האורניום: פרטים חדשים מההצעה האיראנית

הקמת גוף בין-לאומי שיבטיח שהמלחמה לא תחודש, סיום המצור האמריקני והפסקת אש במזרח התיכון. רשת "אל-ג'זירה" הקטארית פירסמה היום (ראשון) מפי מקורותיה את ההצעה האיראנית להסכם עם ארצות הברית, הכוללת שלושה שלבים עיקריים.

השלב הראשון, לפי הדיווח ברשת הקטארית, נועד להפוך את הפסקת האש הזמנית לסיום מוחלט של המלחמה - תוך מינימום 30 ימים. מקורות מסרו ל"אל-ג'זירה" כי השלב מציע בנוסף הקמה של גוף בין-לאומי שיבטיח כי המלחמה לא תחודש. עוד צוין כי הצעד יחול ברחבי האזור, בהתחייבות הדדית ל"אי תוקפנות", הכוללת את בעלות בריתה של איראן באזור ואת ישראל.

המקורות מסרו בנוסף כי השלב הראשון כולל בו את תיקון סעיף הפיצויים, עם נוסחה חדשה, וכן נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור הימי של איראן וסיום "ההתעצמות הצבאית".

השלב השני, כך לפי "אל-ג'זירה", דן ברעיון של הקפאה מוחלטת של העשרת אורניום לתקופה של עד כ-15 שנים, וכן קובע כי איראן תחזור להעשיר לאחר מגבלת זמן זו ברמה של 3.6%. עוד דווח כי ההצעה האיראנית דוחה פירוק תשתית גרעינית או השמדת מתקני גרעין.

ביחס לאורניום המועשר הנמצא באיראן, דווח כי ישנה "התחשבות באפשרויות בהם ייצוא או דילול רמת ההעשרה", והדגשה בצורך "במנגנון ברור להסרת סנקציות בתמורה לצעדים גרעיניים, כשהסרת סנקציות כוללת שחרור הדרגתי של כספים מוקפאים", בהתאם ללוח זמנים שייקבע.

בשלב השלישי, טהרן מציעה להיכנס לדיאלוג אסטרטגי עם הקהילה הערבית והאזורית כדי לבנות מערכת ביטחון שתקיף את כל האזור.

הנשיא טראמפ התייחס אמש למבוי הסתום בשיחות עם איראן, וטען כי ארצות הברית עשויה להיות "במצב טוב יותר" ללא הסכם כלל, שכן המשא ומתן נמשך זמן רב מדי לטעמו. הנשיא הוסיף בגיחוך כי בשיחותיו עם האיראנים קשה לזהות מי מוביל את המדינה: "אנחנו מתקשרים, עונה איזה מוחמד כזה או אחר, ואני שואל: "אתה מנהיג?! אנחנו מחפשים מנהיג!". לדבריו, איראן היא המדינה היחידה בעולם שבה איש אינו מעוניין בתפקיד הנשיא.