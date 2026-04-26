חצי שנה לאחר שהצטרפה להסכמי אברהם: הנשיא הרצוג ימריא לביקור רשמי בקזחסטן

נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (שני) לביקור רשמי בקזחסטן, זאת בהזמנת נשיא המדינה המקומי קאסים-ג'ומארט טוקאייב. הביקור צפוי להימשך כיומיים ויתמקד בהעמקת היחסים בין המדינות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הרקע לביקור הוא הצטרפותה של קזחסטן להסכמי אברהם לפני כחמישה חודשים, וכן חברותה במועצת השלום שמוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בישראל רואים במהלך זה הזדמנות לחיזוק הקשרים האזוריים ולהרחבת שיתופי הפעולה המדיניים והכלכליים.

במהלך הביקור צפוי הנשיא הרצוג להיפגש עם הנשיא טוקאייב ועם בכירי הממשל הקזחי, ולדון עמם בנושאים מדיניים, כלכליים ואזוריים. בנוסף, ייפגש הנשיא עם ראשי ונציגי הקהילה היהודית המקומית, וישתתף באירוע קבלת פנים שמארגנת שגרירות ישראל במדינה לרגל יום העצמאות ה-78 של ישראל.

לביקור תצטרף משלחת רשמית הכוללת נציגים מגופים שונים, בדגש על תחומי החדשנות והטכנולוגיה, במטרה לקדם שיתופי פעולה בין המדינות בתחומים אלה.

רועי אברהם

קזחסטן נחשבת למדינה מרכזית ובעלת חשיבות אסטרטגית במרכז אסיה, והביקור הנוכחי נתפס כחלק מהמאמץ הישראלי להרחיב את היחסים הבילטרליים והאזוריים ולבסס שיתופי פעולה חדשים.