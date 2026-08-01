"בריאה": אשתו של רונאלדו העלתה סרטון עם כיתוב בעברית - ועוררה סערה ברשת

ג'ורג'ינה רודריגס, בת זוגו של כריסטיאנו רונאלדו ואם ילדיו, גרמה לסערה ברשת, כאשר שיתפה סרטון במהלך חופשה משפחתית במיורקה. בסרטון, על רקע נופים מרהיבים, מופיעה מילה מפתיעה - "בריאה" בעברית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

התגובות הזועמות לא איחרו לבוא. בין התגובות שנכתבו: "היית כותבת במקום זה פלסטין וזהו", "למה בעברית???", ו"רונאלדו בישראל?". במקביל, אחרים הוסיפו אימוג'ים ומדבקות של לאמין ימאל מניף את דגל פלסטין.

כזכור, ימים ספורים לאחר טבח השבת השחורה, ב-11 באוקטובר 2023, עמדה רודריגס במרכז סערה נוספת ברשתות החברתיות לאחר ששיתפה תחילה סטורי עם תמונתה של ילדה מעזה, מה שנתפס בעיני רבים כהבעת תמיכה חד-צדדית בפלסטינים. אחרי שעוררה גל ביקורות חריף, היא מחקה את הסטורי, והעלתה במקומו גרסה חדשה שכללה שתי תמונות, אחת של ילד ישראלי שנפגע ואחת של אותה ילדה מעזה, לצד מסר שקרא לשלום.