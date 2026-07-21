איראן שיגרה כטב"ם ועליו תמונתו של לאמין ימאל עם דגל פלסטין

איראן שיגרה ביממה האחרונה כטב"ם נפץ לעבר בסיס אמריקני במדינות המפרץ, כשהוא נושא עליו הדפסה בולטת של כוכב נבחרת ספרד, לאמין ימאל, כשהוא מניף את הדגל הפלסטיני, מדובר באותה התמונה של ימאל מחגיגות האליפות של ברצלונה בחודש מאי האחרון.

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במקביל לשיגור הכטב"ם, הופצה ברשתות תמונה אחרת לחלוטין, בה נראה ימאל עטוף בדגל פלסטין על כר הדשא בניו ג'רזי לצד גביע העולם הטרי. תחקיר מיוחד של סוכנות הידיעות AFP מפריך את הצילום הזה לחלוטין וקובע כי מדובר בזיוף מוחלט שנוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI).

התמונה המזוייפת:

https://x.com/i/web/status/2079098047972209017 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מערכות אימות דיגיטליות זיהו בתמונת המונדיאל את החותם הדיגיטלי הסמוי (SynthID) של גוגל, בעוד צילומי המקור הרשמיים מוכיחים כי השחקן הצעיר חגג במציאות כשהוא לובש את חולצת האליפות הרשמית של נבחרתו ועליה הכיתוב "Campeones".