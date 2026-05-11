בחגיגות האליפות של ברצלונה: לאמין ימאל הניף את דגל פלסטין

שחקני ברצלונה חגגו הערב (שני) את הזכייה באליפות אחרי ה-0:2 הגדול אתמול בקלאסיקו על חשבון ריאל מדריד עם הנסיעה המסורתית ברחובות העיר באוטובוס. יחד עם כל השחקנים והצוות המקצועי, עלה על האוטובוס גם הכוכב הבלתי מעורער והפצוע לאמין ימאל כאשר בשלב מסוים הוא נראה מניף בגאווה את דגל פלסטין.

נציין רק שימאן היה השחקן היחיד שבחר להביע את עמדתו הפוליטית בעוד ששאר חבריו לקבוצה ענדו על עצמם את צעיפי המועדון והניפו את הדגל הקטאלוני.

כאמור, ברצלונה הבטיחה אמש את זכייתה ה-29 בתולדותיה באליפות ספרד, לאחר שגברה 0:2 על יריבתה המושבעת ריאל מדריד באצטדיון ספוטיפיי קאמפ נואו. הניצחון הגדיל את הפער בצמרת ל-14 נקודות, מרחק שאינו ניתן לסגירה כשנותרו תשע נקודות בלבד בקופה, והעניק לקטלונים תואר אליפות שלישי בתוך ארבע שנים.