לראשונה בהיסטוריה: ברצלונה זכתה באליפות אחרי ניצחון בקלאסיקו

ברצלונה הבטיחה הערב (ראשון) את זכייתה ה-29 בתולדותיה באליפות ספרד, לאחר שגברה 0:2 על יריבתה המושבעת ריאל מדריד באצטדיון ספוטיפיי קאמפ נואו. הניצחון הגדיל את הפער בצמרת ל-14 נקודות, מרחק שאינו ניתן לסגירה כשנותרו תשע נקודות בלבד בקופה, והעניק לקטלונים תואר אליפות שלישי בתוך ארבע שנים.

מרקוס רשפורד ופראן טורס כבשו את השערים המכריעים כבר בשלב מוקדם של המשחק, שהתקיים בצל אבלו הכבד של המאמן האנזי פליק, לאחר שהודעה על מות אביו נמסרה כמה שעות לפני שריקת הפתיחה. שחקני שתי הקבוצות ענדו סרטים שחורים וקיימו דקת דומייה לפני המשחק, ובסיום הודה פליק הנרגש לאוהדים ולשחקנים, אותם הגדיר כ"משפחה".

זהו התואר החמישי של המאמן הגרמני מאז מונה לתפקיד בשנת 2024 במקומו של צ'אבי הרננדס, הוא זכה בשתי אליפויות, שני גביעי סופר-קופה ובגביע המלך.

ההישג הנוכחי קובע תקדים היסטורי, שכן זו הפעם השנייה בלבד בתולדות הליגה הספרדית שבה זהות האלופה נקבעת באופן ישיר בתוצאת משחק הקלאסיקו. הפעם הקודמת שבה אירוע כזה התרחש הייתה בשנת 1932, אז תוצאת תיקו בין המועדונים העניקה את התואר למדריד.

ברצלונה מחזיקה כעת ברצף הבקעות מרשים של 55 משחקים ברציפות, נתון המדרג אותה במקום השני בהיסטוריית המועדון, אחרי השיא שנקבע בעונת 2012-2013.

הדרך אל התואר לא הייתה חלקה עבור הקטאלונים. בחודש אוקטובר, לאחר הפסד בקלאסיקו הקודם בסנטיאגו ברנבאו, השתרכה ברצלונה במרחק חמש נקודות מהפסגה. המהפך בטבלה החל בדצמבר, במקביל למשבר מקצועי בריאל מדריד שהוביל בהמשך לפיטוריו של המאמן צ'אבי אלונסו לאחר ההפסד בגמר הסופר-קופה.

מחליפו, אלברו ארבלואה, הצליח להחזיר את מדריד למקום הראשון עם רצף של שמונה ניצחונות, אך איבוד נקודות רצוף מול קבוצות כמו חטאפה, מיורקה ואוססונה אפשר לברצלונה לפתוח פער גדול.

בעוד ברצלונה מבססת את שליטתה בזירה המקומית, היא חוותה אכזבות בזירה האירופית לאחר שהודחה ברבע גמר ליגת האלופות על ידי אתלטיקו מדריד. מנגד, עבור ריאל מדריד מדובר בכישלון מהדהד, שכן המועדון מבירת ספרד מסיים עונה שנייה ברציפות ללא זכייה באף תואר רשמי.

ברצלונה מצמצמת כעת את הפער ההיסטורי ממדריד במניין האליפויות, כאשר לזכות הבלאנקוס 36 תארים לעומת 29 של הבלאוגרנה.