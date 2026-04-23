סערה בממלכה: גבר בריטי בן 43 נידון היום (חמישי) בבית המשפט בניוקאסל למאסר עולם, עם תקופת מינימום של 23 שנים, זאת בגין מקרי אונס מרובים והדבקה מכוונת של גברים בנגיף ה-HIV.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הנאשם, אדם הול מוושינגטון שבמחוז טיין אנד וור (Tyne and Wear), הורשע בחודש שעבר באונס של ארבעה גברים ובהעברה מכוונת של הנגיף לשלושה נוספים. המשטרה ציינה כי הוא האדם השני בבריטניה שהורשע בהעברה מכוונת של איידס.

החוקרים ציינו כי הול קיים מגע מיני עם גברים נוספים שטרם זוהו, וכי הוא נסע לאזורים שונים ובהם מחוז דרהאם, מידלסברו, צפון יורקשייר, מערב יורקשייר, מנצ'סטר ולונדון.

פקד אמה סמית' ממשטרת נורת'מבריה ציינה לאחר מתן גזר הדין: "אנו מאמינים שישנם גברים נוספים שייתכן והושפעו מהתנהגותו של אדם הול ועלולים להיות קורבנות עבירה, ואנו מעודדים אותם לפנות אלינו".