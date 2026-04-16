מזעזע: התחזה למיסטיקן - ואנס קטינה בעלת צרכים מיוחדים | לי עייש

גבר בן 61 מפתח תקווה מואשם שהתחזה למיסטיקן וביצע עבירות מין חמורות בנערה עם צרכים מיוחדים - ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (חמישי) את הפרטים ב"מהדורה המרכזית".

השניים גרים בשכנות והקשר נוצר באמצעות חברה משותפת. מהחקירה עולה כי החשוד ניצל את "היכולות שלו" כדי לגרום לקורבן להתקרב אליו וכך הצליח לבסס את האמון איתה. עוד עולה כי בשלב מסוים הוא שכנע אותה להגיע אל הדירה שלו ושם ביצע את המעשים, על אף תחינותיה להפסיק.

אחרי המקרה היא פנתה לעזרה ואז נפתחה חקירה במשטרת פ"ת והאיש נעצר. מעצרו הוארך מעת לעת ולאחרונה הוגש נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות של אינוס ומעשה מגונה.