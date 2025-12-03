עיריית דבלין, בירת אירלנד, חזרה בשבוע שעבר מכוונתה להסיר את שמו של נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג מהפארק שנקרא על שמו. עמיחי שטיין הביא הערב (רביעי) במהדורה את ההקלטות מהישיבה, בה התקיים דיון סוער ואנטישמי - ואף הוטחה אשמה כי המוסד לחץ על ראש העיר.

הפארק בדבלין שקרוי על שמו של הנשיא לשעבר הרצוג, בנו של הרב הראשי לשעבר של אירלנד, נחנך ב-1995. מאז טבח ה-7 באוקטובר ניהלו ארגונים פרו-פלסטיניים קמפיין לשנות את שם המקום. במהלך הדיון בהשתתפות חברי פרלמנט, טענו כי המהלך שזכה לגינוי מצד ראש הממשלה האירי - נבע משיחות טלפון של המודיעין הישראלי.