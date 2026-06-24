דרמה בהאג: המלצה לפטר את התובע כרים חאן בשל "קשר מיני לא הולם"

דיפלומטים המנהלים את גוף הפיקוח של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) קבעו היום (רביעי) כי התובע הראשי, כרים ח'אן, ניהל מערכת יחסים מינית בלתי הולמת עם עובדת זוטרה, והמליצו לפטר אותו מתפקידו. כך עולה משני עותקים של החלטת הגוף הרשמי שהגיעו לידי סוכנות הידיעות רויטרס.

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זוהי הפעם הראשונה שבה נחשפים פרטי ההחלטה וההמלצה הרשמית להדחתו של הפרקליט הבריטי בן ה-56, בעקבות תלונה על התנהגות בלתי הולמת שהגישה עורכת דין בבית הדין בשנת 2024.

"מגע מיני לא בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות"

הלשכה המבצעת של הגוף המפקח על בית הדין התבססה על ממצאיו של חקירת או"ם מיוחדת שנמשכה שנה שלמה. למרות שפאנל מייעץ של שלושה שופטים חיצוניים טען קודם לכן כי הראיות אינן מספיקות להוכחה "מעבר לספק סביר", הלשכה המבצעת דחתה את חוות דעתם וקבעה כי יש בידה די ראיות מוצקות.

"הראיות מוכיחות מעבר לספק סביר כי התובע ניהל מערכת יחסים מינית עם הקורבן", נכתב במסמך בן 27 העמודים שנחשף ברויטרס, מ-8 ביוני. לפי הדו"ח, הקשר החל במרץ 2023 והסלים עם הזמן. "בהקשר של חוסר האיזון בכוחות וביחסי המרות, מערכת יחסים מינית כזו לעולם אינה יכולה להיות הולמת".

חמור מכך, הדו"ח מצטט את ממצאי האו"ם לפיהם התנהגותו של ח'אן החמירה והובילה לכך שקיים עמה "מגע מיני שלא בהסכמה במשרדו, במעונו הפרטי ובזמן שהיה במשימות רשמיות בחו"ל". המסמך מסכם כי קאן ביצע "הפרה חמורה של תפקידו והתנהגות בלתי הולמת חמורה", וממליץ על "הדחתו מהתפקיד של בעל המשרה הנבחר, התובע כרים ח'אן".

ח'אן מכחיש: "החלטה לא חוקית"

מנגד, כרים ח'אן מכחיש בתוקף את כל ההאשמות נגדו. עורכי דינו מסרו לרויטרס כי "ההחלטה אינה חוקית, אינה הוגנת פרוצדורלית ואינה נתמכת בראיות".

ח'אן, ששימש בעבר כפרקליט ומונה לתפקיד התובע הראשי לפני כחמש שנים, נמצא כעת בחופשה מרצון מאז מאי האחרון, וסגניו הם שמנהלים את המשרד. במקביל, הוא הושעה מתפקידו ב-ICC וכן על ידי הרגולטור העצמאי של עורכי הדין בבריטניה, שצפוי לקבוע את עתידו המקצועי בשבועות הקרובים. דובר בית הדין וחברי הלשכה המבצעת סירבו להגיב לדיווח.

עתידו של ח'אן יוכרע ב-24 ביולי בניו יורק, אז תתכנס אסיפת 125 המדינות החברות בבית הדין להצבעה גורלית. כדי להוציא את הפיטורים לפועל, נדרש רוב מיוחס של לפחות 63 מדינות. נכון לעכשיו, לא ברור לאיזה כיוון תטוה ההצבעה.

יחד עם זאת, בבית הדין מבהירים כי גם אם ח'אן יודח,לא תהיה לכך השפעה על צווי המעצר שהוציא. כזכור, ח'אן עורר סערה בשנת 2024 כאשר ביקש להוציא צווי מעצר נגד בכירים ישראלים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, על רקע המלחמה בעזה. מכיוון שצווי המעצר אושרו רשמית על ידי שופטי ה-ICC, הם יישארו בתוקף מלא ללא קשר לזהות התובע. תומכיו של ח'אן טענו לא פעם כי הוא הפך ל"מטרה פוליטית" בעקבות המהלכים שהוביל נגד ישראל.

ברקע הדברים, בית הדין נמצא תחת משבר מתמשך וסופג סנקציות חריפות מצד ארצות הברית, שהטילה סנקציות על 11 שופטים ותובעים ב-ICC, כולל ח'אן עצמו, בשל חקירות העבר נגד כוחות אמריקאים באפגניסטן וצווי המעצר נגד מנהיגי ישראל.