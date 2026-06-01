חרם בצרפת: שוב נאסרה השתתפות ישראל בתערוכת הנשק הבינלאומית בפריז

ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון על החלטתה לאסור על השתתפות רשמית של מדינת ישראל בתערוכת EUROSATORY שעתידה להתקיים בהמשך החודש בפריז. כתוצאה מהמהלך, משרד הביטחון לא יוכל להשתתף בתערוכה ולא יוכל להקים בה ביתן לאומי כמקובל. מדובר באיסור על השתתפות נציגי ממשלה, מניעת פתיחת ביתן ישראלי, ואיסור גורף על התעשיות הביטחוניות המקומיות להציג אמצעי לחימה התקפיים.

בהודעת דוברות משרד הביטחון הובהר כי התעשיות הישראליות יורשו להציג מוצרי הגנה אווירית בלבד, דבר המהווה אפליה קשה ולא שוויונית מול תעשיות אחרות בעולם, ובניגוד מוחלט לנורמות המקובלות בתערוכות הבינלאומיות. במשרד הגדירו את המהלך כ"החלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים". לדבריהם, ההחלטה מציבה את צרפת שוב בצד הלא נכון של ההיסטוריה ומתיישבת עם מגמה מטרידה בהתנהלותה בשנים האחרונות.

במשרד הביטחון תקפו בחריפות את המדיניות הצרפתית וציינו כי המדינה, המתגאה בערכי החירות והדמוקרטיה, פועלת בניגוד גמור לערכים שהיא מתיימרת לייצג תוך שימוש בשיקול מדיני מדומה. במערכת הביטחון הדגישו כי החרם מופנה נגד אמל"ח התקפי ישראלי שאיכותו טובה לאין שיעור מזה הצרפתי, וזאת לאחר שהטכנולוגיות הישראליות הפגינו ביצועים יוצאי דופן בדיוק ובאפקטיביות כנגד ארגוני הטרור המאיימים על היציבות הגלובלית כולה.

ההחלטה הצרפתית הנוכחית אינה מפתיעה, ומגיעה לאחר שצרפת פועלת שוב ושוב להדרת נשק ישראלי מתחומיה. בעבר החליט הממשל בפריז כי חברות ישראליות לא יוכלו להציג בתערוכת Euronaval לטכנולוגיות ימיות, ואף הטיל מגבלות דומות בגלל הפעילות הצבאית בעזה.

צעדים אלו לוו בחילופי האשמות קשים בין הנשיא עמנואל מקרון, שקרא להטיל אמברגו נשק על ישראל, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד מאבקים משפטיים שניהלה התאחדות התעשיינים הישראלית נגד האפליה המגמתית.