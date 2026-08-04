תקרית אנטישמית בבולגריה: ניאו נאצים ניסו לפרוץ למלון שבו שהו יהודים

קבוצה ניאו-נאצית תקפה מלון שבו שהו בני נוער יהודים-איטלקים בסופיה, בולגריה. כוונתם הייתה לפרוץ למלון שבו שהו עשרות צעירים, רובם חברי הקהילות היהודיות של רומא ומילאנו.

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קבוצת גלוחי הראש, אזרחי בולגריה, התאספה מחוץ למלון, קראה קריאות נאציות והצדיעה במועל יד. התקרית האנטישמית התרחשה בעת שמשלחת של חברי תנועת נוער יהודית נמצאת בעיר לביקור של עשרה ימים.

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כזכור, ב-29 ביולי פורסם דו"ח האנטישמיות השנתי של ארגון J7, המאגד את הקהילות היהודיות הגדולות ביותר מחוץ לישראל, בו מוצגת תמונת מצב מדאיגה של התגברות האנטישמיות בשנת 2025. הדו"ח מסכם את הנתונים מארגנטינה, אוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, בריטניה וארצות הברית, ומקדיש פרק מיוחד גם לאירלנד.

לפי הדו"ח, שנת 2025 הייתה הקטלנית ביותר עבור יהודי התפוצות מזה למעלה משלושה עשורים. במהלך השנה נרצחו 20 בני אדם בפיגועים אנטישמיים במדינות J7, בהם הטבח באירוע חנוכה בסידני שבו נהרגו 15 בני אדם, רצח המתפללים בבית כנסת במנצ'סטר, הירי עובדי השגרירות בוושינגטון, ואירוע ההצתה בקולורדו שבארצות הברית. מחברי הדו"ח מזהירים כי האנטישמיות הגיעה לרמות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה.