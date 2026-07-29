דו"ח האנטישמיות העולמי לשנת 2026: זוהי שיאנית האירועים האנטישמיים

ארגון J7, המאגד את הקהילות היהודיות הגדולות ביותר מחוץ לישראל, מפרסם את דו"ח האנטישמיות השנתי שלו, בו מוצגת תמונת מצב מדאיגה של התגברות האנטישמיות בשנת 2025. הדו"ח מסכם את הנתונים מארגנטינה, אוסטרליה, קנדה, צרפת, גרמניה, בריטניה וארצות הברית, ומקדיש פרק מיוחד גם לאירלנד.

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לפי הדו"ח, שנת 2025 הייתה הקטלנית ביותר עבור יהודי התפוצות מזה למעלה משלושה עשורים. במהלך השנה נרצחו 20 בני אדם בפיגועים אנטישמיים במדינות J7, בהם הטבח באירוע חנוכה בסידני שבו נהרגו 15 בני אדם, רצח המתפללים בבית כנסת במנצ'סטר, הירי עובדי השגרירות בוושינגטון, ואירוע ההצתה בקולורדו שבארצות הברית. מחברי הדו"ח מזהירים כי האנטישמיות הגיעה לרמות שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה.

גרמניה מובילה בכמות התקריות האנטישמיות

בין השנים 2025-2021 תועדו יותר מ-91 אלף תקריות אנטישמיות במדינות J7, כאשר בשנת 2025 לבדה נרשמו למעלה מ-23 אלף אירועים. מבין שבע המדינות החברות בארגון, גרמניה הובילה במספר התקריות האנטישמיות, הן בסך הכולל עם 8,725 תקריות, והן במספר התקריות לנפש, עם 69.8 אירועים עבור אלף איש.

אחרי גרמניה הגיע ארצות הברית במספר האירועים האנטישמיים הכולל עם 6,274 תקריות. אחריה בריטניה עם 3,700, אוסטרליה עם 1,654, צרפת עם 1,320, קנדה עם 788 וארגנטינה עם 713. אף שבחלק מהמדינות נרשמה ירידה לעומת שיאי 2024, רמת האירועים נותרה גבוהה משמעותית בהשוואה לתקופה שלפני ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

נתון נוסף שמוצג בדו"ח הוא העלייה בתקריות האנטישמיות במדינות ה-J7 מאז 2021. המדינה שרשמה את העלייה החדה ביותר היא אוסטרליה, עם זינוק של 270%. אחריה הגיעה גרמניה, בה נרשמה עלייה של 215%.

האנטישמיות גולשת למרחב הציבורי, יהודים חוששים לביטחונם האישי

הדו"ח מזהה מספר מגמות משותפות. הראשונה שבהן היא הפיכת האנטישמיות לתופעה מנורמלת במרחב הציבורי, שאינה מוגבלת עוד לשוליים הקיצוניים אלא מופיעה במוסדות, במקומות עבודה ובמרחב הפוליטי. השנייה היא השימוש באנטי-ציונות ככלי מרכזי לביטויי אנטישמיות, כאשר חלק ניכר מהאירועים במדינות כמו ארצות הברית, בריטניה וגרמניה נקשרו לישראל, למלחמה בעזה או לציונות.

מוקד נוסף הוא מערכת ההשכלה הגבוהה. סטודנטים יהודים במדינות רבות מדווחים על אווירה עוינת, הדרה, צנזורה עצמית וחוסר אמון במוסדות האקדמיים. במקביל, הרשתות החברתיות הפכו לזירה המרכזית להפצת תכנים אנטישמיים. בארגנטינה שני שלישים מהאירועים התרחשו ברשת, בצרפת יותר ממחצית התכנים האנטישמיים אותרו בפלטפורמת X, ובבריטניה נשבר שיא במספר האירועים המקוונים. הדו"ח מתריע גם מפני השימוש הגובר בבינה מלאכותית ליצירת והפצת תכנים אנטישמיים בקנה מידה רחב.

מחברי הדו"ח מציינים כי יהודים במדינות רבות חוששים יותר לביטחונם האישי ומסתירים סממנים יהודיים במרחב הציבורי. בצרפת גוברת ההתלבטות לגבי הגירה, באוסטרליה ובבריטניה רוב משמעותי מהקהילות רואה באנטישמיות בעיה חמורה, ובארצות הברית יותר ממחצית מהיהודים מודאגים מביטחונם האישי.

הצעדים שמדינות נוקטות נגד אנטישמיות

במקביל לאיומים, הדו"ח מצביע גם על צעדים שננקטו במדינות שונות: בריטניה הגדילה את תקציבי האבטחה למוסדות יהודיים; אוסטרליה הקימה ועדת חקירה ממלכתית בעקבות הפיגוע בסידני; ארצות הברית הרחיבה את פעילות כוח המשימה הפדרלי למאבק באנטישמיות; צרפת קידמה חקיקה נגד אנטישמיות באוניברסיטאות; וקנדה חיזקה את החקיקה נגד פשעי שנאה והגדילה משמעותית את תקציבי האבטחה לקהילה היהודית.

לצד זאת, הדו"ח מציג את אירלנד כמקרה מבחן למדינה שבה האנטישמיות גוברת, אך המענה הממשלתי מוגבל. בתוך חצי שנה תועדו 143 אירועים בקהילה יהודית קטנה של כ-2,200 נפש, רובם במרחב הציבורי. הדו"ח מדגיש כי באירלנד לא קיים מנגנון ממשלתי לתיעוד ולמאבק באנטישמיות, ומציין מחסור בתקציבי אבטחה, ודיווח חסר לרשויות. לדבריהם, יהודים רבים מסתירים את זהותם, והמדינה נשענת במידה רבה על הקהילה עצמה להתמודדות עם התופעה.

המסקנה העיקרית מהדו"ח היא שהעלייה שנרשמה לאחר מתקפת 7 באוקטובר אינה עוד גל זמני אלא מגמה מתמשכת. הארגונים החברים ב-J7 קוראים לממשלות, לרשויות האכיפה, למוסדות החינוך ולחברות הטכנולוגיה להגביר את שיתוף הפעולה ולנקוט צעדים משמעותיים כדי להגן על הקהילות היהודיות ולבלום את התפשטות האנטישמיות בעולם.