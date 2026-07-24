הדיפלומט היהודי עוזב את ניו יורק בגלל ממדאני: "הוא ואשתו אנטישמים"

המדיניות של ראש עיריית ניו יורק ממשיכה להבריח את המיליונרים והתושבים היהודים מהעיר. הפעם, צ'ארלס קושנר, איש נדל"ן וניו יורקר כל חייו המכהן כשגריר ארצות הברית בצרפת, אמר כי הוא מתכוון לעזוב את ניו יורק ולעבור לפלורידה, זאת משום שלדבריו ראש העיר זוהרן ממדאני ורעייתו, ראמה דואג’י, הם אנטישמים.

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"אני לא רוצה לשלם מסים ולגור בעיר שיש לה ראש עירייה אנטישמי באופן בוטה ואישה אנטישמית, נקודה", אמר קושנר לניו יורק פוסט. "אני גם לא רוצה לגור בעיר עם האנשים שהצביעו עבורו".

לדבריו, ההחלטה שלו נובעת פחות מהמדיניות הסוציאליסטית של ממדאני ויותר ממה שהוא מתאר כעוינות כלפי יהודים וכלפי ישראל. הוא ציין, בין היתר, את סירובו של ממדאני להשתתף במצעד יום ישראל, את קריאתו לעצור את רה"מ בנימין נתניהו כפושע מלחמה, את קשריו עם מפגינים באוניברסיטת קולומביה שחגגו את חמאס, וכן את מה שלטענתו היה ביטוי לתמיכה של דואג'י במתקפת 7 באוקטובר.

"אני לא חושב שאפשר לנהל שיחה עם אנשים שחוגגים את הזוועות של ה-7 באוקטובר ואומרים שזה היה מתיחה", אמר קושנר, שהוא אביו של השליח המיוחד ג'ארד קושנר. "אני מדבר עם הרבה אנשים שמחזיקים בדעות פוליטיות שונות משלי, ואני מכבד את זכותו של כל אדם לדעתו. אבל אני לא מכבד אף אחד שחוגג רצח, אונס ואכזריות".