ראש עיריית ניו יורק הפרו-פלסטיני, זוהראן ממדאני, מעורר היום (חמישי) שוב סערה ברשתות החברתיות, ימים ספורים בלבד לאחר שסרטון הכפשה אנטי-ישראלי שהפיץ ברשת זכה לתפוצת ענק והגיע לכמעט 80 מיליון צפיות.

"מאחל תשעה באב שליו לתושבים היהודים בניו יורק בחמשת הרובעים", כתב ממדאני בטוויטר לציון יום האבל, והוסיף: "משקיעה הלילה ועד מחר, האבלים יעצרו ויהרהרו בהיסטוריה ובחוסן של העם היהודי". הציוץ זכה בתוך שעות ספורות למיליוני צפיות, אך גרר מיד גל של תגובות חריפות מצד גולשים יהודים וישראלים שסירבו לקבל את הברכה לאור עמדותיו.

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הגולשים תקפו את ממדאני על הצביעות שבפנייתו והזכירו את מהות היום. "תתחפף, טמבל", כתבה משתמשת אחת בתגובה שזכתה לאלפי לייקים, והוסיפה בציוץ המשך: "על מה אנחנו מתאבלים, זוהראן? על מה בדיוק אנחנו מתאבלים?".

משה ספרן, נשיא ארגון הוראה יהודי, כתב בתגובה לפוסט: "זהו מכתב ששלחתי הבוקר למפכ"לית טיש. אתה לא זכאי לאחל לנו תשעה באב שליו אחרי ההצגות התיאטרליות שלך אמש. אתה ממשיך להוציא דיבה ולשקר בנוגע לישראל, ומכפיש את העם היהודי. אתה ממשיך להוות מכשול לביטחוננו. תפסיק עם רטוריקת השנאה שלך - ואולי נוכל לציין את יומנו בשלום".

אפילו הבינה המלאכותית של X גרוק (Grok) הצטרף לחגיגה לאחר שמשתמשים ביקשו ממנו לעשות "רואסט" לפוסט של ממדאני, ועקץ: "הציוץ של ראש העיר כל כך גנרי שזה מרגיש כאילו נוצר על ידי פרומפט למודל שפה עם 'כתוב מסר מכבד על תשעה באב בלי לומר שום דבר ספציפי'... מי ייתן והצום שלך יהיה משמעותי כמו שהציוץ הזה בלתי נשכח".

הזעם ברשת הגיע ימים ספורים לאחר שממדאני נאלץ לחזור בו מהבטחתו לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשיגיע לעיר בספטמבר הקרוב לנאום בעצרת הכללית באו"ם, שבסיסו במנהטן.

ממדאני התקפל בסרטון שפרסם לרשת החברתית X, בו גילה לתומכיו בשמאל הקיצוני שלראש עיריית ניו יורק אין למעשה את הסמכות לעצור ראש מדינה מבקר - ולאחר מכן המשיך להוציא את דיבתה של מדינת ישראל עם האשמות ממוחזרות של רצח עם, התאכזרות ועוד סיסמאות חסרות בסיס.

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מעצר נתניהו על אדמת ניו יורק הייתה הבטחת קמפיין בחירות בולטת של ראש העיר האנטישמי - שיפעל ליישם את צו המעצר של בית המשפט הבינלאומי נגד ראש הממשלה נתניהו, זאת למרות העובדה שארצות הברית, בה נמצאת העיר ניו יורק, לא מכירה בסמכותו של בית הדין הבינלאומי.

בטור לוול סטריט ג'ורנל, בכיר משטרת ניו יורק לשעבר שפיקד על הלשכה המשפטית של ה-NYPD, פול מאורו, הבהיר כי ניסיון מעצר כזה היה מהווה עבירה פדרלית חמורה של חטיפה.