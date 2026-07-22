ממדאני מתקפל: "בדקנו כל אפשרות -אין לנו סמכות לעצור את נתניהו"

אחרי שאמר בשבוע שעבר כי הוא מקיים דיונים בנושא, ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, הודה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי אין באפשרותו מבחינה חוקית לעצור את רה"מ בנימין נתניהו במידה ויגיע לעיר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בסרטון שפרסם ברשת X, ממדאני אמר כי צוותו בדק כל דרך אפשרית תחת החוק הקיים בארצות הברית כדי לבדוק האם ניו יורק יכולה לאכוף את צו המעצר שהוצא לנתניהו על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, אך לא נמצאת בידי העירייה הסמכות לעשות זאת באופן עצמאי.

https://x.com/i/web/status/2079718073058091261 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עוד אמר ממדאני לאחר מכן כי לממשל הפדרלי של ארצות הברית יש את הסמכות לעשות כך, זאת על אף שארצות הברית אינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. לאחר מכן ממדאני קרא לממשלה האמריקנית להצטרף מחדש לבית הדין. את הסרטון חתם ממדאני כשאמר: "בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, ולא אף פושע מלחמה אחר".

כזכור, ראש עיריית ניו יורק האנטי-ישראלי אמר בשבוע כי יפעל במסגרת סמכותו לקדם את מעצרו של רה"מ בזמן ביקורו הצפוי בספטמבר בעיר. בראיון לניו יורק טיימס ממדאני אמר כי הוא מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהאג: "הוא פושע מלחמה שהואשם בבית הדין הפלילי הבין לאומי, זו דעה שרבים מחזיקים בה, בגלל מעשיו בשנים האחרונות".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ענה לאיומיו של ממדאני ואמר כי "נתניהו לא ייעצר, בשום אופן ובשום צורה, בזמן היותו בארצות הברית של אמריקה". נתניהו תקף בחזרה את ממדאני על דבריו וכתב ברשת X כי "עליו להתמקד בתיקון הנזק שגרם לעיר".