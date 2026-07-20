טראמפ עונה לממדאני: "נתניהו לא ייעצר בזמן שהותו בארה"ב - בשום אופן"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פירסם הערב (שני) הודעה ובה הוא הגיב לטענות של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני, שראש הממשלה בנימין נתניהו ייעצר כשיגיע לניו יורק בספטמבר: "נתניהו לא ייעצר, בשום אופן ובשום צורה, בזמן היותו בארצות הברית של אמריקה".

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בהודעה שפרסם ברשת החברתית "truth" כתב טראמפ: "בנימין נתניהו נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, אשר הרגה לאחרונה 52,000 מפגינים חפים מפשע, והשקיעה את 47 השנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקאים ואחרים. היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לספירלת מוות והרס חסרת תקדים זו, דבר שהיה צריך לטפל בו לפני שנים, על ידי נשיאים קודמים".

כזכור, ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, אמר במהלך סוף השבוע כי בעירייה עדיין דנים באפשרות לעצור את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אם הוא יגיע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. "אני מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהאג", אמר ממדאני השבוע בתוכנית "הריאיון" של הניו יורק טיימס.

ראש העיר האנטי-ישראלי המשיך: "הוא פושע מלחמה שהואשם בבית הדין הפלילי הבין לאומי". "זו דעה שרבים מחזיקים בה, בגלל מעשיו בשנים האחרונות", טען.

ממדאני הבהיר כי לא ברור אם יש לו הסמכות החוקית להורות למשטרת ניו יורק, שעליה הוא מפקח, לעצור מנהיג זר כמו נתניהו אך אמר שהוא נמצא ב"שיח פעיל" עם המחלקה המשפטית של העיר בנושא. "מה שהחוק מתיר לי לעשות בניו יורק, זה מה שאנחנו נעשה, אבל לא נכתוב חוקים משלנו למטרה זו", סיכם.

ראש הממשלה נתניהו הגיב ותקף את ממדאני כשכתב: "עליו להתמקד בתיקון הנזק שגרם לעיר", וכינה את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג - בית משפט שמתעלם מהסטנדרטים של החוק והצדק - והדגיש כי אין לו סמכות שיפוטית על אמריקנים או ישראלים.