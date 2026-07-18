ממדאני: "בוחן את האפשרויות כדי לעצור את נתניהו בעצרת האו"ם בספטמבר"

ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, אמר כי בעירייה עדיין דנים באפשרות לעצור את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אם הוא יגיע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. "אני מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהאג", אמר ממדאני השבוע בתוכנית "הריאיון" של הניו יורק טיימס.

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ראש העיר האנטי-ישראלי המשיך: "הוא פושע מלחמה שהואשם בבית הדין הפלילי הבין לאומי". "זו דעה שרבים מחזיקים בה, בגלל מעשיו בשנים האחרונות", טען.

ממדאני הבהיר כי לא ברור אם יש לו הסמכות החוקית להורות למשטרת ניו יורק, שעליה הוא מפקח, לעצור מנהיג זר כמו נתניהו אך אמר שהוא נמצא ב"שיח פעיל" עם המחלקה המשפטית של העיר בנושא. "מה שהחוק מתיר לי לעשות בניו יורק, זה מה שאנחנו נעשה, אבל לא נכתוב חוקים משלנו למטרה זו", סיכם.