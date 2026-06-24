נמשכת המגמה הפרוגרסיבית: מצביעי הבחירות המקדימות (פריימריז) במפלגה הדמוקרטית בעיר ניו יורק העניקו אתמול (שלישי) ניצחון מוחץ לראש העיר זוהרן ממדאני ולאגף השמאלי-רדיקלי במפלגה הדמוקרטית, כאשר בחרו לבית הנבחרים ברשימה של מועמדים שזכו לתמיכתו.

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ממדאני הפגין את כוחו הפוליטי כאשר שלושת המועמדים המרכזיים שבהם תמך ניצחו, תוך שהם מדיחים דמויות מפתח מכהנות. התוצאות מעידות על היכולת שלו להריץ מועמדים מול הממסד הדמוקרטי הוותיק וכמובן על שינוי עומק דמוגרפי ואידאולוגי בניו יורק.

הניצחונות של ממדאני אתמול צפויים להפוך את המשלחת הניו-יורקית לקונגרס לאחת הלוחמניות והשמאליות ביותר בהיסטוריה, מה שעשוי ליצור חיכוכים עם הנהגת המפלגה הדמוקרטית בוושינגטון. מכיוון שהמועמדים ניצחו במחוזות שנחשבים לדמוקרטיים מובהקים, המנצחים בפריימריז הללו נחשבים לבעלי סיכויים כמעט בטוחים לזכות במושבים בקונגרס לאחר הבחירות בנובמבר.

בתוך כך, אתמול פורסם בניו יורק פוסט כי ארגון זכויות אזרח יהודי דוחק במשרד המשפטים לחקור את ראש העיר זוהרן ממדאני ואת עיירית ניו יורק בגין "אפליה בהגנה על תושבים יהודים מפני פשעי שנאה אנטישמיים". ההאשמות מגיעות יומיים לאחר שבית קפה בברוקלין דרש מחבר הקונגרס היהודי הפרו-ישראלי דן גולדמן לעולם לא להיכנס שוב לבית העסק, בטענה שהוא אינו משרת "את מי שמסייע לרצח עם".

כאמור, הארגון דורש ממשרד המשפטים של ממשל טראמפ לבחון אם עיריית ניו יורק מאפשרת "סביבה עוינת ומפלה" כלפי תושבים יהודים. הדרישה מגיעה על רקע מה שהם מכנים "רטוריקה קיצונית" מצד ראש העיר והמועמדים שנתמכו על ידו. הארגון טוען כי מאז עלייתו של ממדאני לשלטון חלה עלייה חדה בתקריות אנטישמיות בעיר בעוד שהעירייה נמנעת מלאכוף את החוק נגד מפגינים רדיקליים הפוגעים במוסדות יהודיים.עוד צוין בדיווח כי הניצחונות האחרונים מעוררים חשש כבד בקהילה היהודית השמרנית והמתונה, שכן "המועמדים מקדמים אג'נדה של אנטי ציונות שגובלת באנטישמיות".

גורמים בממשל טראמפ כבר הביעו נכונות לבחון את הנושא, כחלק ממאבק רחב יותר של הממשל בערים המנוהלות על ידי "שמאל רדיקלי". דוברו של ראש העיר ממדאני דחה את ההאשמות וכינה אותן "ציד מכשפות פוליטי" שנועד להסיח את הדעת מההצלחה האלקטורלית של התנועה הפרוגרסיבית ומהתמיכה הרחבה שיש לה בקרב תושבי העיר.