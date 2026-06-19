חוזה ורסאי - גרסת טראמפ: איך הפכה וושינגטון את הניצחון הישראלי לתבוסה מדינית? | החזית הדרומית

הטור בקצרה:

הסכם ורסאי החדש : ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן הוא הסכם גרוע ומפקיר, שמעניק לאייתולות חבל הצלה מדיני וכלכלי חסר תקדים.

: ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן הוא הסכם גרוע ומפקיר, שמעניק לאייתולות חבל הצלה מדיני וכלכלי חסר תקדים. לבד נגד העולם: את ההישגים הגדולים של המלחמה, מכיבוש עזה, דרך החזרה לדרום לבנון ועד להיאחזות האסטרטגית בסוריה, ישראל עשתה בכוחות עצמה, בלי שאף אחד יחזיק לה את היד.

את ההישגים הגדולים של המלחמה, מכיבוש עזה, דרך החזרה לדרום לבנון ועד להיאחזות האסטרטגית בסוריה, ישראל עשתה בכוחות עצמה, בלי שאף אחד יחזיק לה את היד. התמודדות מול ממשלים עוינים: ראש הממשלה נתניהו ניהל מערכה עיקשת מול הלחצים של הבית הלבן, החל מהתכתיבים של ממשל ביידן ברפיח ובפילדלפי ועד לאמברגו הנשק המביש.

ראש הממשלה נתניהו ניהל מערכה עיקשת מול הלחצים של הבית הלבן, החל מהתכתיבים של ממשל ביידן ברפיח ובפילדלפי ועד לאמברגו הנשק המביש. הירושה המבצעית לאוקטובר 2026: למרות המכשולים, הנהגת המדינה שתעלה לאחר הבחירות באוקטובר 2026 תקבל מציאות אסטרטגית משופרת שבה חמאס מוכה, חיזבאללה מוחלש, ואיראן פצועה.

למרות המכשולים, הנהגת המדינה שתעלה לאחר הבחירות באוקטובר 2026 תקבל מציאות אסטרטגית משופרת שבה חמאס מוכה, חיזבאללה מוחלש, ואיראן פצועה. ביקורת על המבקרים: חברי האופוזיציה שמאשימים את ישראל בכישלון ההסכם מציעים למעשה כניעה לתכתיבים האמריקאיים, בזמן שהאחריות הבלעדית לתבוסה המדינית היא של טראמפ.

אין דרך לייפות את ההסכם בין איראן וארצות הברית. לא משנה מה הסיבה: הקשרים של קושנר וויטקוף לקטאר. הפחד מעליית מחיר הנפט ומיתון עולמי או סתם עייפות החומר של טראמפ. ההסכם גרוע. העובדה שנחתם בוורסאי רק מוסיפה לזה נופך טרגי.

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בדיעבד אולי זה לא כזה מפתיע. הרי גם לעם כלביא האמריקאים הצטרפו בסוף. טראמפ היסס. מה ששכנע אותו היו התעוזה, האומץ וההצלחה שלנו. לא התחננו לאמריקאים לתת לנו לצאת לעם כלביא. לא ניהלנו משא ומתן. פשוט עשינו את זה.

כמו עוד דברים שעשינו מאז הטבח: כיבוש עזה, החזרה ללבנון, ההיאחזות בסוריה. את כל אלה עשינו בלי שיחזיקו לנו את היד.

להיפך. טראמפ הוא לא הראשון. לאורך התקופה הזו ניסו להערים עלינו קשיים. עוד בתקופת עזה, ממשל ביידן ניסה להקשות - סיוע בינלאומי, התנגדות לכניסה לרפיח, לשהייה בפילדלפי. אותו נשיא שאמר don’t לאיראן הטיל עלינו אמברגו נשק.

תחשבו מה עשינו למרות כל המכשולים האלה. נתניהו הלך נגד, מתח את החבל ופרץ דרך גם למי שיבואו אחריו. לא משנה מי יגיע אחרי אוקטובר 2026 הוא יקבל חמאס מוכה, חיזבאללה חלש יותר, ישראל בסוריה ואיראן פצועה.

ויש כמובן את המבקרים. ביקרו גם בתקופת ביידן וגם עכשיו. לטענתם, הם היו פועלים אחרת. אבל מה זה אחרת? הרי את כל הדברים האלה עשינו בניגוד למה שרצו האמריקאים. נתניהו יצא נגד האמברגו אחרי שכבר ניסו הכל. רבנו על משאיות של סיוע בינלאומי גם עם טראמפ. אז האופציה האחרת שהמבקרים מציעים היא בעצם לוותר.

זה לא אומר שהכל מעולה, או שלא היו טעויות. אבל העמדה של חלק מהמבקרים כאילו דבר ממה שישראל עשתה לא שווה ושהכישלון עכשיו הוא עלינו - זו חרפה. הכישלון עכשיו הוא על טראמפ. את הניצחון האדיר שלנו הוא הפך לתבוסה מדינית. ואי אפשר שלא לחשוב שאולי יש קשר תודעתי.

כי מבקרי ההסכם הנוכחי, עד לפני שניה שאלו מה עם הרגל המדינית? אולי טראמפ הקשיב להם יותר מדי.